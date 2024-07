Die Wacken-Wetter-Woche: Stärkster Anreisetag wird sonnig Stand: 28.07.2024 12:36 Uhr Im vergangenen Jahr war das Wacken Open Air ein Festival im Schlamm. Mit welchem Wetter die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr vom 28. Juli bis zum 4. August 2024 rechnen müssen, zeigt unser Überblick. Bisher zeigen die Vorhersagen viel Sonne.

Gummistiefel oder Lichtschutzfaktor 50? Schlauchboot oder Staubschutzmaske? Wie vor jedem Festival stellt sich die Frage: Was ist ein "Kann" und was ist ein "Muss"? Gerade für all jene, die mit kleinem Gepäck zum "Holy Ground" nach Wacken (Kreis Steinburg) reisen. Wir aktualisieren diesen Beitrag täglich mit Hilfe der Meteorologinnen und Meteorologen von "WetterWelt". So sieht die Wacken-Wetter-Woche aktuell aus.

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Sonntag, 28. Juli

Den ganzen Tag über wechselnd bewölkt, der Hochdruckeinfluss kann sich aller Voraussicht nach durchsetzen. Deshalb bleibt es eher trocken, die Wahrscheinlichkeit von Schauern ist gering.

Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad, acht bis neun Stunden Sonnenschein.

Montag 29. Juli

Nach möglichem Frühnebel folgt viel Sonnenschein, zeitweise gibt es ein paar lockere Wolken am Himmel zu sehen. Am traditionell stärksten Anreisetag in Richtung Wacken ist Sonnenschutz also Pflicht.

Temperaturen zwischen 11 und 24 Grad, zehn bis elf Stunden Sonnenschein.

Dienstag, 30. Juli

Am Dienstag wird das Wetter heiter bis sonnig und es bleibt trocken. Bei noch mehr Sonne als am Montag gilt: eincremen! Am besten mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher.

Temperaturen zwischen 11 und 26 Grad, zehn bis zwölf Stunden Sonnenschein.

Mittwoch, 31. Juli

Zur feierlichen Eröffnung des "Holy Ground" durch die Wacken Firefighters gibt es das passende Wetter: heiter mit einzelnen Wolken bei 26 Grad. Es soll überwiegend trocken bleiben. Nach aktuellem Stand ist nicht mehr mit Gewittern zu rechnen.

Temperaturen zwischen 14 und 26 Grad, neun bis zehn Stunden Sonnenschein.

Donnerstag, 1. August

Am Donnerstag zieht ein Tief vorüber, das Wolken und Schauer mitbringen kann. Zwar wird das Wetter größtenteils heiter bis wolkig, aber die Sonne ist weniger zu sehen als an den vorigen Tage und es sind gelegentlich Schauer zu erwarten.

Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad, sechs bis acht Stunden Sonnenschein.

Ausblick von Freitag, 1. August bis Sonntag, 4. August

Die zweite Wochenhälfte ist im Moment für präzise Voraussagen noch etwas weit entfernt, aber die Tendenz kommt jetzt: Am Freitag liegt Wacken im Übergangsbereich zwischen tiefem und hohem Luftdruck, wodurch es teils wechselhaft, teils freundlich wird. Gewitter sind aktuell nicht mehr angekündigt. Das Abschlusswochenende am 3. und 4. August dürfte nach aktuellen Vorhersagen ungemütlicher werden: Von der Nordsee her deuten sich Tiefausläufer an, die phasenweise wechselhaftes Wetter bringen können. Neben Sonnenschein und längeren trockenen Phasen gibt es auch Wolken, zeitweise mit Schauer. Diese können gelegentlich mit Blitz und Donner einhergehen. Die Temperaturen bleiben bei sommerlichen Höchstwerten zwischen 24 und 26 Grad.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird bis zum 3. August 2024 täglich mit Daten von unserem Partner "WetterWelt" aktualisiert. Wettermodelle unterliegen - auch mit der heutigen Technik - noch gewissen Ungenauigkeiten. Diese Vorhersage ist also immer mit dem Fünkchen Vorsicht zu genießen, das man in Norddeutschland im Umgang mit Regenschirmen und Wetterprognosen ohnehin braucht.

