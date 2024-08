Die Wacken-Wetter-Woche: Regen am Sonnabend am wahrscheinlichsten Stand: 01.08.2024 11:02 Uhr Im vergangenen Jahr war das Wacken Open Air ein Festival im Schlamm. Mit welchem Wetter die Besucherinnen und Besucher noch bis zum 4. August 2024 rechnen müssen, zeigt unser Überblick.

Gummistiefel oder Lichtschutzfaktor 50? Schlauchboot oder Staubschutzmaske? Wie vor jedem Festival stellt sich die Frage: Was ist ein "Kann" und was ist ein "Muss"? Gerade für all jene, die mit kleinem Gepäck zum "Holy Ground" nach Wacken (Kreis Steinburg) reisen. Wir aktualisieren diesen Beitrag täglich mit Hilfe der Meteorologinnen und Meteorologen von "WetterWelt". So sieht die Wacken-Wetter-Woche aktuell aus.

VIDEO: So wird das Wetter in Schleswig-Holstein (2 Min)

Donnerstag, 1. August

Und schon wieder ein toller Tag für alle Wacken-Fans: Viel Sonne, mal gibt es mehr, mal weniger Wolken. Eincremen ist sicherlich weiterhin eine gute Idee bei einer mittleren bis hohen UV-Belastung.

Temperaturen zwischen 12 und 24 Grad, sieben bis neun Stunden Sonnenschein.

Freitag, 2. August

Freitag ist der erste Tag, an dem auch mal ein bisschen Regen fallen kann. Die Schauerneigung ist aber immer noch gering, meist bleibt es trocken und nur zeitweise ist es wolkig. Auf dem Festivalgelände lässt es sich also immer noch prima aushalten.

Temperaturen zwischen 14 und 24 Grad, sieben bis neun Stunden Sonnenschein.

Sonnabend, 3. August

Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es auch am Sonnabend noch überwiegend trocken. Die Wolken nehmen allerdings über den Tag hinweg stetig zu, am Nachmittag sind Schauer möglich - vielleicht gewittert es auch mal. Mal gucken, ob die Fans dann wieder durch den Matsch schlittern können.

Temperaturen zwischen 13 und 25 Grad, fünf bis sieben Stunden Sonne.

Sonntag, 4. August

Zum Abschied vom Wacken Open Air wird auch das Wetter trüb. Immer wieder kann es einzelne Schauer geben. In der zweiten Tageshälfte beruhigt sich das Wetter wieder und auch die Sonne lugt dann wieder zwischen den Wolken hervor.

Temperaturen zwischen 15 und 23 Grad, fünf bis sieben Stunden Sonnenschein.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text wird bis zum 3. August 2024 täglich mit Daten von unserem Partner "WetterWelt" aktualisiert. Wettermodelle unterliegen - auch mit der heutigen Technik - noch gewissen Ungenauigkeiten. Diese Vorhersage ist also immer mit dem Fünkchen Vorsicht zu genießen, das man in Norddeutschland im Umgang mit Regenschirmen und Wetterprognosen ohnehin braucht.

