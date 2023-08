Blog: Wacken 2024 mit den Scorpions und Amon Amarth Stand: 06.08.2023 08:29 Uhr Nach dem Ende eines denkwürdigen 32. Wacken-Festivals geht der Blick der Veranstalter nach vorn: Die Scorpions sind einer der Headliner bei der 33. Auflage vom 31. Juli bis zum 3. August 2024.

Polizei: Nur noch zehn Prozent auf dem Gelände

Die Abreise vom Festivalgelände verläuft nach Polizeiangaben weiter problemlos. Nur noch zehn Prozent der Besucher seien gegen 10.30 Uhr noch auf dem Gelände gewesen. Anders als nach der stark verregneten Festival-Ausgabe 2015 droht auch keine Sperrung der A23 wegen einer verschmutzten Fahrbahn. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

ADAC: Viele Einsätze in der Nacht

Der Automobil-Club ADAC musste in der Nacht nach eigenen Angaben häufig ausrücken, um Starthilfe für Wacken-Besucher zu geben, deren Auto oder Wohnwagen nicht angesprungen ist. Wie viele Einsätze es genau waren, ist noch nicht bekannt. "Das war eine umfangreiche Nacht für uns und unseren Mobilitätspartner Müller", sagt Klemens Schoeps von der ADAC-Pannenhilfe vor Ort in Wacken.

Bislang kein Abreise-Chaos

Die Straßen in und um Wacken füllen sich am Morgen langsam, aber längere Staus bleiben nach Angaben der Polizei bislang aus. Der überwiegende Teil der Fahrzeuge schafft es demnach eigenständig von den Stell- beziehungsweise Campingflächen. Zahlreiche Wacken-Besucher sind bereits am Sonnabend oder in der Nacht abgereist.

Scorpions fürs Wacken Open Air 2024 bestätigt

Guten Morgen aus Wacken! Für die 33. Auflage im kommenden Jahr vom 31. Juli bis zum 3. August haben die Veranstalter gestern Abend die ersten 33 Bands bestätigt, unter anderem die Scorpions, Blind Guardian, In Extremo und Amon Amarth. Weitere Highlights sind Sonata Arctica, Sick of it All, Mayhem und Knorkator. Der Kartenverkauf startet heute Abend um 20 Uhr.

