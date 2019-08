Stand: 04.08.2019 13:16 Uhr

Blog: Tschüss, Wacken! - Open Air ist zu Ende

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Spektakel der Welt. Mehr als 75.000 Fans waren auch in diesem Jahr in der kleinen Gemeinde im Kreis Steinburg. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 30. Ausgabe des Festivals.

Rückblick: Wacken von oben

So sieht eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt aus der Luft aus! Der Veranstalter hat uns diese Luftaufnahmen von den vergangenen Tagen zur Verfügung gestellt.

Das Wacken Open Air von oben NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.08.2019 12:14 Uhr Luftaufnahmen zeigen die beeindruckenden Ausmaße des größten Heavy-Metal-Festivals in Deutschland.







Dicke Staus

Die A 23 von Heide in Richtung Hamburg ist laut Polizei zwischen Schenefeld und Itzehoe-Nord wegen eines Feuerwehreinsatzes aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Im weiteren Verlauf zwischen Pinneberg-Nord und Dreieck Hamburg-Nordwest gibt es noch einmal zehn Kilometer Stau, ebenso wie auf der A 7 vor dem Elbtunnel. Auch rund um Wacken stockt oder steht der Verkehr.

Abreise startet

Die ersten Metalheads sind bereits auf dem Heimweg, die meisten machen sich heute auf dem Weg in Richtung Heimat. In der letzten Folge von "Ein Dorf sieht Schwarz" geht es um den Abschied aus Wacken und die Frage, was vom Metal-Fest bleibt.

Der Rest vom Metal-Fest NDR 1 Welle Nord Autor/in: Andrea Brack Peña und Jörn Schaar Das Wacken Open Air neigt sich dem Ende entgegen. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Nachhaltigkeit und den Abschied vom WOA 2019.







Veranstalter und Behörden zufrieden

Die Jubiläumsausgabe des Metal-Festivals in Wacken nähert sich seinem Ende. Nur noch wenige Stunden kommen Heavy-Metal-Fans in dem kleinen 2.000-Seelen-Dorf musikalisch auf ihre Kosten. Kurz vor Abschluss des 30. Wacken-Festivals zeigten sich Veranstalter und Behörden mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. Die Veranstalter mussten in den vergangenen drei Tagen allerdings auch durchaus kritische Situationen bewältigen. So sei die Entscheidung, das Gelände wegen drohenden Gewitters innerhalb von zwei Tagen gleich zweimal zu räumen, natürlich nicht einfach gewesen, hieß es weiter. Auch die Polizei zeigte sich am Sonnabend zufrieden. "Für uns war es sehr ruhig und sehr entspannt", sagte Sabrina Wiese von der Polizei Itzehoe. Es gebe immer ein angenehmes Miteinander mit den Fans, das sei man als Polizei nicht gewohnt. "Wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre Wacken Open Air."

Stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Metalheads

Metal-Fan und Seelsorger - das passt zusammen Schleswig-Holstein Magazin - 03.08.2019 19:30 Uhr Annika Woydack ist Landesjugendpastorin der Nordkirche. Sie und ihr Team sind die offizielle Festivalseelsorge - stets mit einem offenen Ohr für die Sorgen der Metal-Heads.







42 Shades of Heavy Metal

Es gibt 42 Arten von Heavy Metal! Wo sind die Unterschiede? Wir haben bei den wahren Fachleuten nachgefragt.

Wacken: 42 Shades of Heavy Metal NDR 2 - 02.08.2019 15:40 Uhr Autor/in: Kai Salander Hammer: Es gibt 42 unterschiedliche Arten von Heavy Metal! Unser Reporter Kai Salander hat sich von den wahren Fachleuten angemessen lautstark über Death, Dark, Funk und weitere Stile informiert.







Polizei erwischt Dieb

Am Freitag ist es der Polizei nach eigenen Angaben auf dem Festivalgelände gelungen, einen Mann festzunehmen, der für mehrere Diebstähle verantwortlich sein soll. "Aufmerksame Festivalbesucher gaben den Hinweis", sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Beamte begaben sich auf einen der Zeltplätze, weil es dort zu einem Handydiebstahl gekommen sein sollte. Zeugen hielten den mutmaßlichen Täter fest: Sie hatten laut Polizei beobachtet, wie er an mehreren Zelten zugange war. Wie sich letztlich herausstellte, war der 26-jährige Mann unerlaubt auf dem Gelände. Er trug ein Festivalbändchen aus 2018. In seinem Zelt entdeckten die Einsatzkräfte vor allem Powerbanks und Anschlusskabel, die aus vorangegangenen Diebstählen stammen dürften. Insgesamt 30 Gegenstände stellten die Polizisten sicher.

Auch ein anderer Mann muss die Heimreise antreten. "Er hatte seinen Hund zu dem Festival mitgebracht und sich um das vermutlich altersschwache Tier mehr schlecht als recht gekümmert", so Neufeld. Campingnachbarn hatten Mitleid mit dem über Stunden angeleint zurückgelassenen Schäferhund und alarmierten die Polizei und den Veranstalter. Die nahmen den Vierbeiner in Augenschein und entschieden, dass sein Zustand nicht gut war.

Was Wacken-Fans nie sagen würden...

Was Wacken-Fans nie sagen würden ... extra 3 Wann spielt denn David Guetta? Schwarz ist doch keine Farbe! Bier? Ohne mich! Das alles wirst du von echten Wacken-Fans nie zu hören kriegen.







Ausblick auf den Tag

Das Wacken Open Air geht in die letzte Runde! Noch bis in die Nacht hinein dauert das Spektakel. Heute wollen unter anderem Uriah Heep (17.15 Uhr) und die Band Bullet for my Valentine (18.45 Uhr) den Metalheads einheizen.

Aus dem Slum nach Wacken

Im Podcast geht es heute um zwei völlig verschiedene Themen: Wir haben mit der Band "Doch Chkae" aus Kambodscha gesprochen. Außerdem geht es um den neuen Supermarkt auf dem Festivalgelände und die Frage, wie das Dorf wirtschaftlich von dem Festival profitiert.

Kommerz auf dem Wacken Open Air NDR 1 Welle Nord Autor/in: Andrea Brack Peña und Jörn Schaar In dieser Folge geht um die Wirtschaftskraft des Festivals. Außerdem haben wir mit der Band "Doch Chkae" aus Kambodscha gesprochen.







