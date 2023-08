Blog: Endlich Sonne in Wacken - Tag 2 mit Kreator und Helloween Stand: 03.08.2023 16:15 Uhr Das Wacken-Wetter zeigt sich zum ersten Mal in dieser Woche leicht versöhnlich. Und auch das Line-Up hebt die Stimmung: Heute stehen unter anderem Hammerfall, Kreator und Helloween auf den Bühnen.

Metalheads helfen Rollstuhlfahrern im Wacken-Modder

Das 32. Wacken Open Air ist schon für Fußgänger ein Abenteuer. Rollstuhlfahrer stellt der Matsch vor noch viel größere Probleme. "Wir ziehen mich hier mit zwei, drei Mann rüber - zur Not mit Spanngurten, zwei Mann vorne, einer hinten", sagt Andrea Schütt. Sie fände zur Not in Wacken aber immer eine helfende Hand. Wir haben die Rollifahrerin im Camp "Wheels of Steel" besucht.

Anwohnerin aus Besdorf lässt 150 Fans bei sich campen

Als Marie Dammann aus Besdorf erfuhr, dass sich die Fans auf dem Weg nach Wacken stauten und der Stau sich nicht mehr auflösen wollte, ging sie mit einer Nachbarin spontan hin. "Wir hörten von der Polizei, dass niemand mehr auf die Campingflächen gelassen wurde. Das hatten wir denen im Stau auch gesagt und angeboten, sie könnten bei uns unterkommen." Das war am Dienstag. Die ersten Metalheads schlugen ihr Zelt bei ihr und ihrer Nachbarin im Vorgarten auf. Doch es kamen immer mehr. Schließlich gab sie ihre Koppel frei, hier wollte sie eigentlich Heu ernten. "Wir sind laut Organisatoren Ausweichplatz Fläche A", lacht sie. Auch Dirk Sieling lädt alle, die nicht auf das Areal im Kreis Steinburg gelassen wurden, auf das Gelände seiner Zimmerei nach Ehndorf bei Neumünster ein. Er ist selbst Metalhead und bietet jetzt bis zu 300 Gleichgesinnten kostenfrei Zelt- und Camping-Plätze an. Wenn genug Musik-Fans anreisen, will Sieling auch noch Bands organisieren.

Baggern im Holy Land

In diesen Minuten startet auch auf den Hauptbühnen der zweite Wacken-Tag, und zwar mit der Band "Skyline" auf der "Harder"-Stage. Damit der sogenannte Holy Ground heute nicht völlig verschlammt, ist im Vorfeld schweres Gerät angerückt.

So war die Stimmung bei der W:O:A-Eröffnung

DRK-Zwischenbilanz: 540 Freiwillige beim W:O:A

Etwa 540 freiwillige Helferinnen und Helfer sind beim Wacken Open Air für das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz. Bislang verläuft das Festival für die Sanitäter nach eigenen Angaben ruhig. Aber: Wegen des durchweichten Bodens knicken einige Menschen so stark um, dass es einige Fuß- und auch Knieverletzungen gebe. Bis zum Ende des Festivals rechnet das DRK mit 3.000 Behandlungen. "Da zählt dann aber auch jedes kleine Pflaster zu. 3.000 Behandlungen klingen erst ein mal nach sehr viel, bei der Masse an Menschen ist das aber völlig normal", sagt DRK-Sprecher Jürgen Schumacher. Den Wacken-Einsatz koordiniert der DRK-Ortsverein Kaltenkirchen.

Metal-Fans feiern meist friedlich

Die Polizei ist mit der Lage in Wacken zufrieden. Es gab bisher - neuesten Informationen zufolge - nur relativ wenige Einsätze. Meistens handelte es dabei um "polizeiliche Unterstützung von Personen in hilflosen Situationen" oder um Streitschlichtung. Gestern wurde bei einer Personenkontrolle festgestellt, dass gegen den Kontrollierten ein Haftbefehl vorliegt. Er kam direkt in die Justizvollzugsanstalt Itzehoe. Weitere Einsätze gab es wegen Körperverletzung, Trunkenheit und Diebstahl.

Wasteland Warriors: Spaß und Apokalypse

Bekannt sind sie durch den Film "Mad Max": die Wasteland Warriors. Seit Jahren mischen sie Festivals mit ihren wilden Kostümen in apokalyptischer Manier auf. Auf dem Wacken Open Air gibt es sogar einen eigenen Bereich: die Wasteland Stage. Wasteland Warrior Hauke Pehl erklärt, warum er dabei ist.

Metalheads werden langsam wach

Es war ein langer Abend und für die meisten vermutlich eine kurze Nacht. Jetzt kommt aber langsam wieder Leben auf das Gelände.

Festival-Seelsorgerin: "Berührend, wie sich hier geholfen wird"

Mit insgesamt 20 erfahrenen Psychotherapeuten, Diakonen, Sozialpädagogen und Pastoren ist die Festival-Seelsorge der Nordkirche auch in diesem Jahr wieder auf dem Wacken Open Air unterwegs. Das Ziel: mit ungezwungenen Gesprächen den Menschen helfen, denen es psychisch gerade nicht gut geht. "Für einige ist die besondere Situation sehr herausfordernd, andere nehmen es, wie es kommt. Berührend ist, wie sich hier wieder gegenseitig geholfen wird - also wie viele Menschen aus der Region zum Beispiel Zeltplätze angeboten haben", sagt Festival-Seelsorgerin Annika Woydack. Im vergangenen Jahr ist das Angebot Helferinnen und Helfer sehr gut angenommen worden.

Bundeswehr hilft mit Rettungsweg

Im Notfall zählt jede Sekunde. Im Schlamm auf dem Festivalgelände in Wacken kommen aber auch Rettungskräfte nur schwer voran. Deshalb hat die Bundeswehr jetzt geholfen, eine provisorische Fahrbahn zu errichten. Dabei handelt es sich um eine 150 Meter lange zusammenfaltbare Straße. "Das ist eine Unterstützungsleistung für die Rettungsdienste und für die Polizei, um im Notfall Menschen versorgen zu können", sagte ein Sprecher der Bundeswehr.

Das steht heute auf dem Programm

Dass Wacken-Fans tiefenentspannt sind, ist nichts Neues. Die Entspannung kann aber ab 11 Uhr ein neues Level erreichen. "Metal Yoga" startet um 11 Uhr - und es bleibt abzuwarten, zu welchen Schlamm-Yoga-Figuren die Metalheads im Stande sind. Mittelpunkt sind aber auch heute wieder zahlreiche Acts auf den Bühnen. Mit dabei unter anderem: Helloween, Uriah Heep, Kreator, TBA und Rage. Ob es erneut kurzfristige Änderungen gibt, ist noch unklar.

Wetter in Wacken bleibt durchwachsen

Die hartgesottenenen Metal-Fans müssen sich erstmal nicht umgewöhnen. Es bleibt weiter matschig. Aber es gibt nicht mehr ganz so viel Regen wie in den vergangenen Tagen. Es kann heute tatsächlich längere trockene Abschnitte geben. Und laut NDR Wetterexperte Meeno Schrader soll es morgen und am Sonnabend sogar komplett trocken bleiben.

Metal-Queen Doro Pesch rockte den ersten Abend

Doro Pesch hat am ersten Festivalabend ihr 40. Bühnenjubiläum gefeiert. Im Vorfeld hatte sie sich wenig beeindruckt vom Regenwetter gezeigt. Es sei schon "ganz schön matschig" auf dem Festivalgelände. Aber sie habe schon oft schlechtes Wetter bei Auftritten erlebt. "Also wir sind das fast gewöhnt", sagte die 59-Jährige.

Wacken-Start: Freude und Frust bei Fans

Während etwa 50.000 Fans gestern den Holy Ground erobert haben, müssen 35.000 andere die Heimreise antreten. So lief der erste offizielle Tag des Festivals:

Kommentar: "Viel Vertrauen verspielt"

Anreisestopp, Einlassstopp - Frust. Tausende angereiste Besucherinnen und Besucher aus Deutschland, Europa und der ganzen Welt mussten die Rückreise antreten. Nadina von Studnitz aus dem NDR Schleswig-Holstein Studio in Heide kommentiert den missglückten Start des Wacken Open Air Festivals.

Ein neuer Wacken-Tag beginnt

Wie ungewohnt: In der vergangenen Nacht gab es rund um das Festivalgelände mal eine längere Regenpause. Nur zwischen drei und vier Uhr hat es einen kleinen Schauer gegeben. Allerdings sind schon wieder neue Regenwolken im Anmarsch - auch Gewitter sind möglich. Aber, danach, so sagen es die Meteorologen soll es immer öfter trockene Phasen geben.

