vhs-Lehrer niedergestochen: Prozessauftakt am Landgericht Stand: 21.02.2025 05:00 Uhr Die Staatsanwaltschaft wirft den vier jungen Männern gemeinschaftlichen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Sie sollen den Lehrer lebensgefährlich verletzt haben.

von Hannah Böhme

Ende Juli vergangenen Jahres: Polizeibeamte werden zu einem Einsatz vor der Wedeler Volkshochschule (vhs) im Kreis Pinneberg gerufen. Ein Lehrer der vhs war auf dem Parkplatz niedergestochen worden. Dafür verantworten müssen sich ab heute vier Brüder, die zur Tatzeit zwischen 17 und 21 Jahre alt waren. Verhandelt wird dementsprechend vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe (Kreis Steinburg).

Mutmaßliche Täter vereinbarten Treffen

Die Brüder sitzen seit August in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlichen versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Die Vier sollen mit dem Lehrer unter einem Vorwand ein Treffen vereinbart und ihm dann auf dem Parkplatz mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Der 67-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft lebensgefährlich verletzt.

Nach Angriff: Mehr Sicherheit an Volkshochschule

In welchem Verhältnis die Beteiligten zueinander standen, dazu macht die Staatsanwaltschaft bisher keine Angaben. Der Mann überlebte, unterrichtet seitdem aber nicht mehr an der Volkshochschule. Das teilt die Stadt mit, die für die Einrichtung zuständig ist. Sie hat Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen.

Stiller Alarm an mehreren Arbeitsplätzen

So gibt es inzwischen beispielsweise an mehreren Arbeitsplätzen einen stillen Alarm. Im Notfall kann über einen Computer oder eine App unauffällig Hilfe gerufen werden. Außerdem wurde bei der Stadt eine Arbeitsgruppe "Sicherheit und Respekt" gegründet - zuständig für die Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen in städtischen Einrichtungen.

Urteil könnte es im Juli geben

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin sind für den Prozess am Landgericht Itzehoe 17 Verhandlungstage angesetzt. Demnach könnte Ende Juli ein Urteil fallen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Steinburg