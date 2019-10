Stand: 03.10.2019 17:46 Uhr

Zentrale Einheitsfeier: "Idee bleibt richtig"

In Kiel stieg zum zweiten Mal nach 2006 die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit. Es war viel Volksfest und Folklore, kommentiert Reinhard Mucker, Nachrichtenchef von NDR 1 Welle Nord - aber längst nicht nur.

von Reinhard Mucker

Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, hatte sich im Vorfeld ein fröhliches Fest zum Tag der Deutschen Einheit gewünscht. Und in der Tat ging es fröhlich zu an der Kieler Förde. Ja, viel Volksfest und Folklore, Bratwurst und Bier, lockte die Besucher. Aber eben nicht nur.

Die 16 Bundesländer haben sich hier direkt an der Ostsee auf zum Teil beeindruckende Weise präsentiert. Vielfalt allerorten. Auch die Zelte von Bundesrat und Bundestag lockten die Menschen in Scharen an. Und auf diese Weise Kontakt aufzunehmen mit den Bürgerinnen und Bürgern, Politik zu erklären, transparent zu machen, ist wichtiger denn je.

Merkel will in Rede nichts beschönigen

Die Gegensätze und Widersprüche in der Gesellschaft drohen immer größer zu werden, nicht nur, aber auch zwischen Ost und West. Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte da in einer zum Teil sehr persönlichen Rede auf dem Festakt zur Deutschen Einheit auch nichts beschönigen. Die Einheit der Deutschen sei noch nicht vollendet, es bleibe ein fortwährender Prozess. Die Hälfte der Ostdeutschen sei mit der Einheit nicht zufrieden, viele im Osten fühlten sich als Bürger zweiter Klasse, so die Kanzlerin.

Beide, Angela Merkel und auch der scheidende Bundesratspräsident Daniel Günther, räumten ein: Es gibt viele Baustellen. Und: Wir haben verstanden.

Botschaft: Miteinander arbeiten - auch in der Politik

Auch in der Politik muss miteinander und weniger gegeneinander gearbeitet werden. Das ist eine Botschaft vom Tag der deutschen Einheit in Kiel.

Noch mehr als bisher ins Gespräch miteinander zu kommen, Ost und West, Politik und Bürgerinnen und Bürger, das sollte so ein Tag der Deutschen Einheit künftig leisten. Da lässt sich sicher vieles besser machen, das Konzept wirkt an der ein oder anderen Stelle, sagen wir, ein wenig verstaubt. Der Tag darf nicht zum Ritual und nicht zum Volksfest verkommen.

Feier dauerhaft in Berlin? Wäre schnell unattraktiv

Aber auch wenn der Aufwand für die austragenden Länder immens ist, bleibt die Idee richtig, mit diesem Fest alljährlich durch die Bundesländer zu touren. Eine zentrale Feier in Berlin würde schnell an Attraktivität und Zuspruch verlieren.

In Kiel war es ein fröhliches und ausgelassenes Fest. Und solche Feste können ja bekanntlich Menschen zusammenbringen.

