Tag der Deutschen Einheit in Kiel: Das müssen Sie wissen

Am 2. und 3. Oktober finden die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel statt.

Dazu gehören ein großes Bürgerfest an der Förde und ein offizieller Festakt, an dem unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen.

Land und Stadt erwarten rund 500.000 Besucher in der Landeshauptstadt.

Was ist das Bürgerfest?

Am 2. Oktober beginnen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Das Motto: "Mut verbindet". Auf verschiedenen Themenmeilen gibt es Informationen und Mitmach-Aktionen von insgesamt 100 Ausstellern - darunter sind Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und alle 16 Bundesländern, die sich auf einer Ländermeile an der Kiellinie vorstellen. Aber auch der Landessportbund, die Hochschulen oder der Zoll sind dabei. Auf drei Bühnen - darunter eine vom NDR - gibt es Musik- und Unterhaltungsprogramm mit prominenten Stars und Moderatoren. An der Förde können außerdem Schiffe angeguckt werden: DLRG, Bundeswehr, Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und THW zeigen sich auf der maritimen Blaulichtmeile. Das Fest ist laut den Veranstaltern von der Fläche her fast so groß wie die Kieler Woche - rund 88.000 Quadratmeter.

Was ist beim offiziellen Festprogramm geplant?

Zum Nationalfeiertag werden zahlreiche Gäste erwartet - unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und mehrere Ministerpräsidenten. Auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, kommt nach Kiel. Sie tragen sich zunächst im Schifffahrtsmuseum ins Goldene Buch der Stadt ein, besuchen dann den ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai in Kiel. Dort predigt die evangelische Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, die Liturgie hält der katholische Erzbischof Stefan Heße vor 750 Gästen. Der offizielle Festakt beginnt dann um 12 Uhr in der Kieler Arena. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält dort als Bundesratspräsident eine Ansprache - genauso wie Bundeskanzlerin Merkel. Für die Musik beim Festakt sorgen das Philharmonische Orchester Kiel und der Kinder- und Jugendchor des Theaters Kiel. Der Abschluss der Feierlichkeiten ist eine Abendinszenierung, die Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) um 19.45 Uhr eröffnet.

Was läuft auf der NDR Bühne?

Der NDR präsentiert auf seiner Bühne ein regionales Programm. Am 2. Oktober gibt es viel Kino-Atmosphäre. Aus den Rubriken Nordreportage, Naturnah, Hofgeschichten und Nordstory gibt es ausgewählte Produktionen von NDR Schleswig-Holstein zu sehen. Musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Johannes Oerding am 3. Oktober um 18.30 Uhr. Zu sehen sind an dem Tag auch Werner Momsen und die Wacken Firefighters. Um 14.30 tritt die legendäre Feuerwehrkapelle auf, ab 16 Uhr übernimmt Klappmaul-Komiker Momsen das Programm. Außerdem können die Besucher NDR Moderatoren auf der Bühne kennenlernen. Am 2. Oktober führen Horst Hoof und Mandy Schmidt (NDR 1 Welle Nord) durchs Programm, am Tag der Einheit Christopher Scheffelmeier (Schleswig-Holstein Magazin).

Wie und wann berichtet der NDR über die Einheitsfeier?

Auch wer es nicht nach Kiel schafft, kann beim Fest dabei sein. Der NDR berichtet vor allem am 3. Oktober den ganzen Tag vom Bürgerfest und den offiziellen Feierlichkeiten - im Fernsehen, Radio und Online. Vom Eintrag ins Goldene Buch, dem Fest-Gottesdienst, dem Festakt bis zur Abendinszenierung.

NDR Fernsehen

NDR 1 Welle Nord

NDR 1 Welle Nord berichtet den ganzen Tag ausführlich über das Geschehen beim Fest. Die Moderatoren schalten immer wieder live zum Bürgerfest und den offiziellen Terminen mit Politik-Prominenz. Auch musikalisch spiegelt sich der Tag der deutschen Einheit im Programm wider: NDR 1 Welle Nord erklärt den 3. Oktober zum Alles-deutsch-Tag und spielt nur deutschsprachige Musiktitel.

NDR.de

Die Redaktion hält die Nutzerinnen und Nutzer ab 8 Uhr mit einem Liveblog auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe. Reporter berichten vom Bürgerfest sowie vom Besuch des Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin in Kiel und fangen Stimmen und Stimmungen in der Landeshauptstadt ein.

Gottesdienst- und Festakt-Übertragung

Das Erste und NDR Info übertragen den ökumenischen Gottesdienst zum Tag der deutschen Einheit live aus der Kirche St. Nikolai zu Kiel (ab 10 Uhr). Den ökumenischen Gottesdienst gibt es auch ab 10 Uhr im Videolivestream auf NDR.de/sh zu sehen. Auch den Festakt in der Sparkassen-Arena in Kiel übertragen wir auf NDR.de im Videolivestream von 12 bis 13.15 Uhr.

Wie reise ich an?

Die Veranstalter bitten Besucher, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Nahverkehrszüge in Schleswig-Holstein fahren am 3. Oktober kostenlos nach Kiel, die Busse und Fähren in der Landeshauptstadt selbst sind auch frei. Eine Sonderbus-Linie bringt Besucher im 15-Minuten-Takt vom Hauptbahnhof zur Ländermeile. Wer dennoch mit dem Auto anreisen möchte oder muss, kann von den offiziellen Parkplätzen (siehe nächster Abschnitt) einen Shuttle-Verkehr nutzen.

Wo kann ich parken?

Auch wenn die Veranstalter sehr dafür werben, aufs Auto zu verzichten, können Besucher kostenlos auf folgenden Parkplätzen parken und von dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fahren. Die App NUNAV für Smartphones (iOS und Android) soll laut den Veranstaltern den Verkehr rund um das Fest regeln. Das Versprechen: Autofahrer sollen ohne Stau auf einen freien Parkplatz gelotst werden. Stichwort ist "Tag der Deutschen Einheit 2019".

Uni Kiel

Parkplatz am Studentenhaus (Zufahrt über Westring 387, 24118 Kiel)

Parkplatz Otto-Hahn-Platz (Zufahrt über Olshausenstraße, 24118 Kiel)

Parkdeck Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (Zufahrt über Olshausenstraße 62, 24118 Kiel)

Parkplätze Bremerskamp (Zufahrt beim Bremerskamp von der Olshausenstraße aus, 24106 Kiel)

Parkplatz Alte Erziehungswissenschaftliche Fakultät (Zufahrt über Olshausenstraße 75, 24118 Kiel)

Bus-Anbindung: Busse der Linien 61 und 61. Umstieg am Schloßgarten und am Hauptbahnhof in den Ländermeilen-Shuttle möglich.

Business Campus Kiel

Parkplatz (Zufahrt über Dr.-Hell-Straße, 24107 Kiel)

Bus-Anbindung: Busse der Linien 61 und 61. Umstieg am Schloßgarten und am Hauptbahnhof in den Ländermeilen-Shuttle möglich.

Bahn-Anbindung: Züge vom Bahnhof Suchsdorf zum Kieler Hauptbahnhof.

IKEA

Parkplatz (Westring 1, 24114 Kiel)

Bus-Anbindung: Ländermeilen-Shuttle fährt über den Hauptbahnhof zum Festgelände.

Citti-Park

Parkplatz (Mühlendamm 1, 24113 Kiel)

Bus-Anbindung: Ländermeilen-Shuttle fährt über den Hauptbahnhof zum Festgelände.

Bahn-Anbindung: Züge vom Bahnhof Suchsdorf zum Kieler Hauptbahnhof.

Fachhochschule Kiel

Parkplatz (Sokratesplatz 1, 24149 Kiel)

Welche Straßen sind in Kiel wegen des Fests gesperrt?

Fast 30 Straßen rund um das Veranstaltungsgelände sind während des Fests ganz oder teilweise gesperrt - mit unterschiedlichen Möglichkeiten für Anwohner. In manchen Bereichen können sie Durchfahrtsgenehmigungen erhalten, in anderen nicht. Genaue Informationen gibt es auf der Website der Veranstalter.

Welche Sicherheitsauflagen gibt es?

Der gesamte Veranstaltungsbereich darf nicht mit Fahrrädern, E-Scootern, Skateboards, Segways befahren werden.

Ein Teil des Festgeländes ist eingezäunt, beispielsweise die Bühne und der Ostseekai - hier präsentieren sich Bundestag, Bundesrat und die Bundesregierung. In den abgezäunten Bereichen gilt ein eigenes Hausrecht - mit speziellen Regeln.

Zutritt ist nur erlaubt, wenn sich nicht zu viele Menschen in dem Bereich befinden

Wer erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer Drogen steht, darf das Gelände nicht betreten.

Kinder bis zwölf Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigte in den Bereich

Haustiere, Waffen, Flaschen, sperrige Gegenstände, Taschen größer als DIN A3 dürfen nicht mitgenommen werden

Getränkebehälter dürfen nur bis zu einer Größe von 0,5 Liter mit in den abgesperrten Bereich

