Maffay und Oerding begeistern auf NDR Bühne

Als beim Soundcheck am Donnerstagnachmittag die Stimmen von beiden Stars am Ufer der Kieler Förde zu hören waren, war die Katze aus dem Sack: Peter Maffay würde zusammen mit Johannes Oerding am Abend ein kostenloses Konzert auf der NDR Bühne geben. Spätestens zu diesem Zeitpunkt gab es für viele der Besucher der zentralen Feier zum Tag der Deutschen Einheit kein Halten mehr - sie strömten auf das Veranstaltungsgelände an der Kiellinie. Dort legte Oerding solo los, unter anderem mit seinem - wie er es nannte - "gesungenen Kompliment", dem Song "So schön". Gut eine halbe Stunde begeisterte er die rund 2.000 Zuschauer, ehe er "einen guten Freund" mit auf die Bühne holte: Peter Maffay.

Oerding und Maffay - das Konzert Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 19:30 Uhr Mit tausenden Fans haben Johannes Oerding und Peter Maffay den Tag der Deutschen Einheit auf der NDR Bühne gefeiert. Das ganze Konzert gibt es hier im Video.







Maffay: "Dafür lohnt es sich zu kämpfen"

Gemeinsam spielte das Duo die Maffay-Songs "Jetzt", "Über sieben Brücken" - und erneut "Jetzt", als die Zuschauer lautstark eine Zugabe einforderten. "Da müssen wir improvisieren", ließen sich Maffay und Oerding nicht lange bitten - um mit "Jetzt" eben noch mal einen Song nachzulegen.

Zwischen seinen Songs hatte es sich Maffay nicht nehmen lassen, ein paar Worte zum Anlass des Konzerts zu sagen. "Wir haben noch viele Baustellen, viele Defizite", sagte der Deutschrocker. "Aber wir sind ein Land, vereint in Frieden und Freiheit, mit einem demokratischen System - und dafür lohnt es sich zu kämpfen."

Nachfolgende Generationen sollten in ein lebenswertes Deutschland hineinwachsen, so Maffay, der laut Ministerpräsident Daniel Günther auf eigenen Wunsch keinen Cent für seinen Auftritt bekam. Der Rockmusiker habe sich sogar selbst bei der Staatskanzlei in Kiel gemeldet, mit dem Wunsch aufzutreten.

Besucherin würde "beide Musiker heiraten"

Ein junger Oerding-Fan hatte sich einen Platz in der ersten Reihe vor der NDR Bühne gesichert: Hermann Jannsen. Seine schönste Erinnerung an sein Idol: gemeinsames Pommes-Essen bei einem Konzert in der Kieler Arena. Sein Lieblingslied: "An guten Tagen". Kein Wunder, dass die Augen des Jungen strahlten, als Oerding zu seinem Hit ansetzte. Hermann sprach später von einem "mega Konzert". Er und seine Familie hätten alle keine Stimme mehr, "weil wir so mitgefeiert haben".

Eindruck gemacht hat dieses Konzert aber wohl bei deutlich mehr Besuchern. "Wir sind total begeistert - die Überraschung mit Peter Maffay war sehr gelungen", sagten beispielsweise Tina, Anja und Nicole aus Kiel. Schlusswort Anja: "Ich würde sie beide (Oerding und Maffay, Anm. d. Red.) heiraten."

