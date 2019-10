Stand: 03.10.2019 10:11 Uhr

Liveblog: Deutschland und Kiel feiern Tag der Einheit

Zum zweiten Mal nach 2006 richtet Kiel heute die zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit aus. In unserem Blog halten wir Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe.

Ohne Fahrkarte in Bus und Bahn - volle Züge

Alle Bus- und Bahnfahrten, die als Start oder Ziel Kiel haben, sind heute im SH-Tarif kostenlos. Das gilt bis 0 Uhr für alle Fahrten von oder nach Kiel, auch fürs Umsteigen. Eine Fahrkarte muss man nicht kaufen, außer, man ist mit dem Fahrrad unterwegs. Dann ist ein kostenpflichtiges Ticket notwendig. Bereits gekaufte Fahrkarten können nachträglich erstattet werden. Ein NDR Reporter berichtet davon, dass in seinem Zug von Flensburg nach Kiel viele Menschen stehen und ein dichtes Gedränge herrscht.

Einheitsfeier: Busse und Züge fahren kostenlos Zum Fest am Tag der Deutschen Einheit in Kiel rechnen die Organisatoren mit Hunderttausenden Besuchern - und Verkehrsproblemen. Ein kostenloses Bus- und Bahnangebot sollen helfen.

Viele Straßen in Kiel gesperrt

Fast 30 Straßen rund um das Veranstaltungsgelände sind während des Feiertags ganz oder teilweise gesperrt - manche nur für einige Stunden und in einzelnen Abschnitten sowie mit unterschiedlichen Möglichkeiten für Anwohner. In manchen Bereichen können sie Durchfahrtsgenehmigungen erhalten, in anderen nicht. Genaue Informationen gibt es auf der Website der Veranstalter.

Eintrags in Goldene Buch - als Video

Eindrücke im Bewegtbild: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) und Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle haben ihren Besuch in Kiel mit einem Eintrag ins Goldene Buch begonnen.

Tag der Deutschen Einheit: Eintrag ins goldene Buch NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 09:59 Uhr Mit einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kiel haben die zentralen Feiern zum 29. Jahrestag der deutschen Einheit begonnen. Unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel trugen sich ein.







Video: Verteidigungsministerin besucht Fregatte

Nun im Video: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte heute den ersten offiziellen Termin bei den Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit. Sie besuchte am Kieler Ostseekai die Fregatte Schleswig-Holstein der deutschen Marine. In einer Ansprache würdigte sie die Leistungen der Bundeswehr bei der Wiedervereinigung Deutschlands.

Kramp-Karrenbauer besucht Fregatte Schleswig-Holstein NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein Magazin - 03.10.2019 19:30 Uhr Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat zum Auftakt der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel die Fregatte Schleswig-Holstein der deutschen Marine besucht.







Festgottesdienst im Livestream

NDR.de überträgt den Festgottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit live. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". Die Predigt halten die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt, und der katholische Erzbischof von Hamburg, Dr. Stefan Heße.

Jetzt live: Festgottesdienst in der Kieler Kirche St. Nikolai Schleswig-Holstein Magazin Der ökumenische Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai zu Kiel läuft. Er steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". NDR.de überträgt die Veranstaltung jetzt im Video-Livestream.

Weitere Beteiligte sind unter anderem die Jüdische Gemeinde Kiel, die Islamische Hochschulgemeinde Kiel, die griechisch-orthodoxe Metropolie von Deutschland, der Landfrauenverband Schleswig-Holstein, die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sowie das Jugendklimanetzwerk der Nordkirche. Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf (Orgel) hat die musikalische Leitung. Weitere musikalische Akzente setzen u.a. der Sankt Nikolai-Chor Kiel unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner, das Vokalensemble Cantemus der Katholischen Propsteigemeinde St. Nikolaus Kiel unter der Leitung von Regionalkantor Werner Parecker.

Eintrag ins Goldene Buch

Der erste Termin der Offiziellen ist absolviert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesratspräsident Daniel Günther (CDU) und Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle haben sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Sie sind die Vertreter der Verfassungsorgane. Die fünf sind nun auf dem Weg zur nicht weit entfernte Kirche Sankt Nikolai. Dort findet gleich der Gottesdienst statt.

Die Einheitsfeier bei NDR 1 Welle Nord

NDR 1 Welle Nord berichtet den ganzen Tag über die Einheitsfeier. Die Moderatoren schalten immer wieder live zum Bürgerfest und den offiziellen Terminen mit Politik-Prominenz. Auch musikalisch spiegelt sich der Tag der deutschen Einheit im Programm wider: NDR 1 Welle Nord erklärt den 3. Oktober zum Alles-deutsch-Tag und spielt nur deutschsprachige Musiktitel.

Angela Merkel ist am Schiffahrtsmuseum angekommen

Die Bundeskanzlerin wird sich gleich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Zuschauer vor dem Schiffahrtsmuseum warten auf Merkel

Colette, Thomas und Ben Mittler aus Sierksdorf sind angereist, um Bundeskanzlerin Merkel zu sehen. Sie warten vor dem Museum.

Geschenke für die Polit-Prominenz

Karsten Schifferdecker, Tischler in der Rathaustischlerei hat in zwei bis drei Tagen Handarbeit das besondere Souvenir für die Politpromis gebastelt, die sich ins goldene Buch der Stadt eintragen - insgesamt fünf Exemplare. Der Kreiselkompass wurde von einer externen Firma hergestellt, den Sockel hat Schifferdecker aus alten Bohlenbrettern und rostigen Nägeln gebaut. Er hofft auf eine große Karriere seiner Bastelei und sagt augenzwinkernd: "Ich wäre schön sauer, wenn ich mein Gastgeschenk bei der nächsten TV Ansprache der Kanzlerin nicht im Hintergrund auf einem Tisch oder im Regal sehe."

Das Goldene Buch - noch leer

Auf dieser Seite tragen sich Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier ein.

Der Schreibtisch - extra umgezogen

Gleich tragen sich unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Goldene Buch der Stadt ein - im Schiffahrtsmuseum an der Förde. Dafür wurde extra am Donnerstag der Schreibtisch des Kieler Oberbürgermeisters aus dem Rathaus ins Museum gebracht. Aufgebaut und dekoriert haben ihn Mitarbeiterinnen der Stadt und des Schifffahrtsmuseum: Andrea Jung, Stefanie Skuppin, Doris Tillmann und Karoline Liebler.

Was heute ansteht: Das Programm für Besucher

Die wichtigsten Programmpunkte im Überblick.

Ökumenischer Gottesdienst aus Sankt Nikolai zu Kiel ab 10 Uhr live

Das Erste überträgt von 10 bis 11 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst aus Sankt Nikolai zu Kiel. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Gottes Kraft erneuert". Die Predigt halten die Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kristina Kühnbaum-Schmidt, und der katholische Erzbischof von Hamburg, Dr. Stefan Heße. Auch auf NDR.de und hier im Blog wird es einen Livestream vom Gottesdienst geben.

Verteidigungsministerin besucht Fregatte

Für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat der Tag früh mit einem offiziellen Termin begonnen. Sie besuchte die Soldaten auf der Fregatte "Schleswig-Holstein", die aktuell zu den Feierlichkeiten in Kiel festgemacht hat.

Polit-Promis gucken - hier ist es möglich

Zu den offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit sind auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Stadt, bei gut abgesicherten Terminen mit geladenen Gästen. Wer nicht dabei ist und die beiden trotzdem sehen will, kann das laut der Staatskanzlei an folgenden Punkten machen:



Am Schifffahrtsmuseum (ab ca. 9.15 Uhr). Der Zugang ist zu Fuß nur möglich über den Schlossgarten/Prinzengarten oder Düsternbrooker Weg und den Ostseekai. Der Wall ist auch für Fußgänger gesperrt.

(ab ca. 9.15 Uhr). Der Zugang ist zu Fuß nur möglich über den Schlossgarten/Prinzengarten oder Düsternbrooker Weg und den Ostseekai. Der Wall ist auch für Fußgänger gesperrt. Am Alten Markt vor der St. Nikolai Kirche (ab 11 Uhr). Der Zugang ist nur zu Fuß möglich über die Fußgängerzone Holstenstraße.

Warum Einheitsfeier in Kiel?

Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden in diesem Jahr in Kiel statt. Der Grund: Traditionell richtet das Land des Bundesratspräsidenten auch das Fest zum Tag der Deutschen Einheit aus. Derzeit hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) turnusmäßig den Posten inne. Neben Kiel hatte sich auch Lübeck als Gastgeber beworben. Schon 2017 entschied sich die Staatskanzlei aber für die Landeshauptstadt – aus Platzgründen.

Herzlich willkommen

Bürgerfest, Konzerte, ein Feuerwerk - und weiträumige Sperrungen für die Anwohner. Die zentrale Feier zur deutschen Einheit finden heute in Kiel statt. Neben Hunderttausenden Besuchern werden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD), Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet.

