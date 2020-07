Stand: 28.07.2020 05:00 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Stegner sieht Günther durch Causa Grote beschädigt Stefan Böhnke von Constantin Gill

Das Büro ist für Politiker auch immer wieder ein Ort für schwere und schwerwiegende Entscheidungen. NDR Schleswig-Holstein besucht Spitzenpolitikerinnen und -politiker des Landes zum Sommerinterview genau dort. Heute: SPD-Fraktionschef Ralf Stegner.

Im wahren Leben würde sich Ralf Stegner nicht von FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki verteidigen lassen - im Karneval schon. Vor dem Narrengerichtshof in Recklinghausen - es ging unter anderem um den Vorwurf der "Griesgrämigkeit" - musste ausgerechnet Stegners langjähriger Lieblingsfeind aus dem Landtag für ihn ein gutes Wort einlegen. "Wunderbar" sei das gewesen, sagt Stegner und zeigt stolz eine Karikatur, die ihn mit Umhang und Krone zeigt - als Twitter-König.

Ralf Stegner: "Man sollte uns nicht unterschätzen" Schleswig-Holstein Magazin - 28.07.2020 19:30 Uhr SPD-Fraktionschef Ralf Stegner erklärt im Sommerinterview, warum seine Fraktion den Rücktritt von Ex-Innenminister Grote so stark thematisiert. Es gehe um die Kontrolle von staatlicher Gewalt.







Boxhandschuhe für den politischen Gegner

So viel Versöhnlichkeit - fast scheint es, als brauche Stegner die schwarzen Boxhandschuhe nicht mehr, die ihm ein Parteikollege aus Nordrhein-Westfalen "für die Auseinandersetzung mit der konservativen Konkurrenz" geschenkt hat.

Doch Stegner nutzt die Sommerpause, um sich warmzulaufen - für die Aufklärung der Causa Grote. Im Herbst will er im Innen- und Rechtsausschuss noch einmal alle Akteure befragen, die ihm beim Studium der Akten in Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen Innenministers begegnet sind. Denn Stegner ist sich nach wie vor sicher, dass die Regierung etwas zu verbergen hat.

"Nicht nur Lackschäden" am Ministerpräsidenten

Aber was ist das Ziel der Befragung? Das Vertrauen in den Ministerpräsidenten zu erschüttern? "Ich glaube, das hat er schon selber erschüttert", sagt Stegner. "Inzwischen haben wir nicht nur Lackschäden am Image des Ministerpräsidenten, sondern wir sind schon an der Karosserie angekommen."

Vor allem, dass die leitende Kieler Oberstaatsanwältin zweimal in der Staatskanzlei war, ist aus Stegners Sicht ein Indiz dafür, "dass die Justiz missbraucht wird, um irgendetwas Parteipolitisches zu regeln, und das scheint hier der Fall zu sein."

Dass Stegner bei diesem Thema - ausgerechnet in einer Krisenzeit - nicht lockerlässt, hat auch für Kritik gesorgt. Doch Stegner sagt: "Herr Grote und Herr Günther bezichtigen sich wechselseitig der Lüge. Eine Opposition, die dem nicht nachgeht, würde wirklich schlafen." Könnte am Ende sogar ein Untersuchungsausschuss stehen? Stegner lässt das offen.

Stegner will in den Bundestag

Bald wird Ralf Stegner die Bühne des Kieler Landtags - und sein Büro im dritten Stock - verlassen - es zieht ihn in den Bundestag. Dann tauscht er den Blick auf die Kieler Förde ein - gegen ein Büro an der Spree. 16 Jahre im Landtag, 14 Jahre als Fraktionschef - eine lange Zeit: "Es gibt nach dem Kriege keinen in der SPD, der so lange Fraktionsvorsitzender war", sagt Stegner nicht ohne Stolz.

Wenn es mit dem Umzug klappt, dann wird Stegner ein paar persönliche Dinge aus dem Büro sicher mitnehmen. Dazu gehören zum Beispiel die Enten, die er von der Landespressekonferenz bekommen hat. Der Basketball mit dem Titel seiner Veranstaltungsreihe "Stegner trifft" (das dem SPD-Fraktionschef zufolge auch sein politisches Naturell gut beschreibt). Und die schwarzen Boxhandschuhe.

Wolfgang Kubicki freut sich schon auf die Rededuelle mit Stegner im Bundestag. Er sagt aber auch, Stegner werde eine Lücke in Kiel hinterlassen, die schwer zu füllen sei. Stegner selbst gibt sich bescheiden - und sagt über seine mögliche Nachfolgerin Serpil Midyatli: "Jeder macht seinen Job anders und Serpil Midyatli ist eine sehr temperamentvolle Kollegin, die eine ganze Menge kann." Und er setzt nach: "Im Übrigen finde ich das ja ganz schön, wenn nicht alle sagen 'Gott sei dank ist der weg', sondern wenn der eine oder andere einen auch ein bisschen vermisst."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 28.07.2020 | 19:30 Uhr