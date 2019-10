Rentner-Ehepaar aus brennendem Haus gerettet

Schleswig-Holstein Magazin - 29.10.2019 19:30 Uhr

Nachbarn können zu Lebensrettern werden. So geschehen in Zarpen im Kreis Stormarn. Dort stand das Haus eines Ehepaares in Flammen - und nur eine mutige Nachbarin konnte Schlimmeres verhindern.