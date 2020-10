Kein Witz: Atze pflanzt für Klimaschutz Sendedatum: 30.10.2020 19:30 Uhr Comedian Atze Schröder hat heute die ersten von insgesamt 4.500 Bäumen in einem Wald in Neversdorf im Kreis Segeberg gepflanzt. Er unterstützt die Initiative Fame Forrest.

Normalerweise kennt man Comedian Atze Schröder als einen prolligen, besserwissenden Porsche-Fahrer. Doch hinter der lockigen Fassade steckt ein Mensch, der ein Auge auf die Umwelt und den Klimawandel hat. Deshalb unterstützt Schröder auch die Initiative Fame Forest. Sie pflanzt für jeden Künstler, der in der Multifunktionsarena im Hamburger Volkspark auftritt, einen Baum. So wurden im vergangenen Jahr bereits 100 Bäume in der Hansestadt gepflanzt.

4.500 Bäume auf 4,5 Hektar Fläche

Im Februar dieses Jahres versprach der Comedian bei seiner Show, dass er für jeden der 10.000 Besucher einen Baum pflanzen würde. Da für diese im Hamburger Pflanzgebiet nicht mehr ausreichend Platz war, kam man nach einer Suche auf ein Waldgebiet im Kreis Segeberg. Dort entsteht nun auf einem ehemals intensiv genutzten Grünland ein eigener "Atze-Wald". Dieser wird aus 4.500 Bäumen auf rund 4,5 Hektar Fläche bestehen. Schröder hofft, so ein Zeichen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit setzen zu können.

Viele Promis pflanzen fürs Klima

Auch zahlreiche andere Prominente unterstützen die Initiative. So wurden die ersten Bäume in Hamburg im Oktober 2019 von Fanta-4-Mitglied Smudo und Sänger Sasha gepflanzt. Andere Bäume wurden nach Auftritten von Michael Bublé, David Guetta, Seeed oder den Drei Fragezeichen gepflanzt.

