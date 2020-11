Panzerknacker-Prozess in Itzehoe gestartet Stand: 12.11.2020 18:10 Uhr Ein gesprengter Geldautomat, eine Verfolgungsjagd mit Hubschrauber: Was sich nach Szenen aus einem Actionfilm anhört, war am Donnerstagmorgen Verhandlungssache vor dem Schöffengericht in Itzehoe.

Den zwei Angeklagten wird vorgeworfen, Ende Mai in der Elmshorner Schulstraße einen Geldautomaten in der Commerzbank gesprengt und dabei mehr als 100.000 Euro erbeutet zu haben. Die Diebe wurden zunächst mit einem Hubschrauber verfolgt, wenig später nahm die Polizei die beiden 23 und 28 Jahre alten mutmaßlichen Täter aus den Niederlanden fest, erklärt Staatsanwältin Daniela Stenner bei der Verhandlung. Seitdem sitzen sie in unterschiedlichen Gefängnissen.

Bis zu vier Jahre Haft möglich

"Wir sind hier beim Schöffengericht, da ist eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren möglich, wo wir dann am Ende landen, wird sich nach dem Hauptverfahren zeigen. Nach den bisherigen Ermittlungen muss man wohl davon ausgehen, dass es mindestens einen weiteren Mittäter gab, der ist aber nicht gefasst worden", sagte die Juristen. Die Staatsanwaltschaft geht zudem davon aus, dass weitere Hintermänner existieren.

Ob und welche Zusammenhänge zu anderen Geldautomatensprengungen der Vergangenheit bestehen, ist unklar. Die Verteidigung wollte sich zunächst nicht äußern. Bis Januar soll es vier weitere Prozesstage geben.

Weitere Informationen Geldautomat in Elmshorn gesprengt Offenbar drei Männer haben am frühen Morgen in Elmshorn den Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt. Die Täter entkamen mit Geldkassetten. Kurz darauf gab es zwei Festnahmen. mehr Geldautomat in Neustadt gesprengt: Polizei sucht Täter In Neustadt im Kreis Ostholstein haben Unbekannte den Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt. Da eine Zwischendecke einstürzte, konnten sie keine Beute machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2020 | 19:30 Uhr