NDR Kandidat:innen-Check: Wem gebe ich meine Erststimme? Stand: 14.04.2022 16:00 Uhr Drei Fragen, drei Antworten, drei Minuten: Zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai haben alle Wählerinnen und Wähler die Chance, ihre Direktkandidat:innen und deren politische Ideen digital beim NDR Kandidat:innen-Check kennenzulernen. Mehr als 200 Politiker:innen aus 35 Wahlkreisen haben sich an dem Videoprojekt beteiligt.

Wer tritt in meinem Wahlkreis an? Wer kann mich und meine Interessen am besten im Landtag in Kiel vertreten? Wem gebe ich am 8. Mai meine Erststimme? Die digitale Plattform des NDR Schleswig-Holstein Kandidat:innen-Check informiert auf einen Blick und bietet eine Entscheidungshilfe.

"Wir freuen uns, diesen Service zur Landtagswahl anbieten zu können. Durch die Videos und Steckbriefe haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, sich ein sehr persönliches Bild von den Beteiligten zu machen und deren Ideen und politischen Ziele direkt zu vergleichen", sagt Bettina Freitag, Chefredakteurin des NDR Schleswig-Holstein.

Suche über Ortsnamen, Postleitzahl oder Karte

Interessierte geben über die Seite ndr.de/kandidatencheck ihre Ortsnamen ein oder suchen auf einer Karte den eigenen Wahlkreis. Für jeden der 35 schleswig-holsteinischen Wahlkreise werden jeweils die Direktkandidat:innen aufgelistet, die zur Landtagswahl antreten. Wer teilgenommen hat, hat ein eigenes Profil bestehend aus einem Video, einem Steckbrief sowie persönlichen Fragen.

Videos: Drei gleiche Fragen für alle Kandidat:innen

In den selbst gedrehten Videos beantworten die Politiker:innen drei Fragen: Was möchten Sie als Abgeordnete/Abgeordneter erreichen? Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie in den Landtag wählen? Was müsste in Schleswig-Holstein besser werden? Außerdem beantworteten die Direktkandidat:innen schriftlich drei weitere Fragen zu ihren wichtigsten politischen Themen für die kommenden fünf Jahre und was sie an Schleswig-Holsten besonders mögen. Für die Antworten gab es jeweils eine Höchstzahl von 500 Zeichen.

Gut 70 Prozent der Direktkandidat:innen sind dabei

Alle Direktkandidat:innen der Landtagswahl aus Schleswig-Holstein waren aufgerufen, am NDR Kandidat:innen-Check teilzunehmen. Gut 70 Prozent von ihnen haben die Möglichkeit genutzt, sich zu identischen Bedingungen zu präsentieren.

Kriterium für die Teilnahme am Kandidat:innen-Check ist allein, dass Politikerinnen und Politiker für ein Direktmandat in einem Wahlkreis antreten. Reine Listenkandidaturen wurden nicht berücksichtigt. Kandidat:innen, die nicht mitgemacht haben, haben ebenfalls ein Profil. Dort steht dann aber ein Hinweis, dass diejenigen nicht am Kandidat:innen-Check teilgenommen haben.

