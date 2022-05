Nach Wahlschlappe: SPD verschiebt Wahl des Fraktionsvorsitzes Stand: 10.05.2022 13:00 Uhr Noch am Folgetag der historischen Wahlniederlage der SPD verkündet Losse-Müller, dass er Midyatli zur Wiederwahl vorschlagen werde. Heute wurde die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzes kurzfristig abgesagt.

Nach dem 16-Prozent-Wahldebakel herrscht bei der SPD schlechte Stimmung. Die Sozialdemokraten konnten keinen einzigen Wahlkreis direkt gewinnen. Statt bislang 21 Sitzen hat die Partei im neuen Landtag nur noch zwölf Mandate. Trotzdem kündigte Parteichefin Serpil Midyatli am Montag an, die Fraktion weiter anführen und sich am Dienstag der Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende stellen zu wollen. Auch SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller gab an, dass er Midyatli zur Wahl vorschlagen werde. Doch weniger als eine Stunde vor der Sitzung veröffentlichen Midyatli und Losse-Müller eine gemeinsame Mitteilung, aus der hervorgeht, dass die Neuwahl nicht am Dienstag stattfinden wird.

Kryptisches Statement

Darin gestehen die beiden Sozialdemokraten ein, dass es bisher üblich gewesen sei, in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl den Fraktionsvorsitz von den neu gewählten Abgeordneten wählen zu lassen. Doch behalte man sich vor, "von eingespielten Verfahren abzuweichen, wenn der Wunsch dazu besteht". Dies scheint in den Reihen der SPD der Fall zu sein: "Es (ist) für uns selbstverständlich, dass wir auf Anregung der in der gestrigen parteioffenen Landesvorstandssitzung anwesenden Genoss*innen alle strukturellen Fragen gemeinsam klären."

Keine schnelle Klärung in Aussicht

Vermutlich wird die Aufarbeitung der Landtagswahl eher Monate als Wochen in Anspruch nehmen. In der kommenden Woche wird zunächst eine Klausurtagung der nun kleineren SPD-Fraktion stattfinden. Innerhalb der Partei wird der Prozess wohl länger dauern. Bei der Parteivorstandssitzung am Montagabend gab es erhebliche Kritik daran, dass Midyatli am Dienstag zur Fraktionschefin gewählt werden sollte. Einige Parteimitglieder schlugen Thomas Losse-Müller als Fraktionschef vor. Der Noch-Abgeordnete Kai Vogel, der aus dem Landtag ausscheidet, sagte mit Blick auf Midyatli: Er hoffe, dass diejenigen, die die Funktion jetzt innehaben, auch mal in sich gehen und überlegen, ob sie einen Teil der Wahlniederlage auch zu verantworten haben.

Auch wenn die Dauer des anstehenden Prozesses unklar ist, so steht fest: Die Aufarbeitung der Wahlniederlage bei der SPD Schleswig-Holstein hat begonnen.

