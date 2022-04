ARD-Wahlumfrage: CDU stärkste Kraft in SH - Mehrere Koalitionen möglich

Stand: 28.04.2022 18:00 Uhr

Zehn Tage vor der Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein führt die CDU in den Umfragen weiter deutlich vor der SPD und den Grünen. Die Sozialdemokraten verlieren leicht, die Grünen bleiben stabil. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD ergeben.