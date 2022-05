Sendedatum: 08.05.2022 17:55 Uhr Liveblog zur Wahl in SH: Günther will mit Grünen und FDP sprechen

AfD stellt sich auf Zitterpartie ein

Die AfD hat laut der jüngsten Hochrechnung 1,2 Prozentpunkte gegenüber 2017 abgegeben.

VIDEO: Zitterpartie am Wahlabend für die AfD (1 Min)

Heinold: Wähler wollen keine Polarisierung

Für die Spitzenkandidatin der Grünen, Monika Heinold, haben die Wählerinnen und Wähler "deutlich gemacht, dass sie keine Polarisierung der Gesellschaft wollen". Sie will mit ihrer Partei wieder mit in Regierungsverantwortung: "Wenn das Ergebnis nach diesen fünf guten Jahren Zusammenhalt der Gesellschaft Schwarz-Gelb wäre, dann wäre das nicht gut für unser Land und vermutliche nicht das, was die Wählerinnen gewollt haben, weil sie uns Grüne sehr stark gemacht haben." Laut jüngster Hochrechnung haben die Grünen 4,9 Prozentpunkte gewonnen gegenüber der Wahl von 2017, die FDP hat 5 Prozentpunkte verloren.

Kommentar: Es muss nicht immer laut sein

Christiane Uebing kommentiert den Wahlsieg der CDU und Daniel Günther:

AUDIO: Kommentar zur SH-Wahl: Auch ein moderierender Politikstil kommt an (3 Min) Kommentar zur SH-Wahl: Auch ein moderierender Politikstil kommt an (3 Min)

Grüne, SPD und SSW in der Analyse

VIDEO: Grüne, FDP und SSW zum Wahlausgang in Kiel (7 Min)

Hamburger SPD richtet Glückwünsche an Günther

VIDEO: Schleswig-Holstein hat gewählt: So reagiert Hamburgs Politik (2 Min)

Wähler-Wanderung: SPD verliert Tausende an CDU

Laut vorläufigen Grafiken zur Wähler-Wanderung hat die SPD tausende Wählerinnen und Wähler an CDU und Grüne verloren.

Neue Hochrechnung: SSW und AfD verlieren leicht

Im Vergleich zur vorherigen Hochrechnung verlieren SSW und AfD minimal an Prozentpunkten

Günther: Es geht um Klimaschutz und Arbeitsplätze

Wahlsieger Daniel Günther im Schleswig-Holstein Magazin über die nun anstehenden Koalitions-Sondierungen: "Mir geht's jetzt in den Gesprächen erstmal darum auszuloten, mit wem wir den Kurs der vergangenen Jahre auch am besten fortsetzen können. Das haben wir mit Jamaika gut zusammen hinbekommen. Aber Klimaschutz zu erreichen und gleichzeitig Arbeitsplätze nach Schleswig Holstein zu holen, weiter zu investieren - das sind die Themen, die für die CDU wichtig sind. Und das wollen wir in so ein Bündnis einbringen.

VIDEO: Carstensen zu Günthers Wahlsieg: "Ich werde ihn drücken" (1 Min)

Unbändige Freude bei der CDU, Tristesse bei der SPD

VIDEO: Live von den Wahlpartys von CDU und SPD (2 Min)

Der SSW kommt laut jüngster Hochrechnung auf das beste Ergebnis seit 1947 (9,3 Prozent). Eine Analyse von infratest dimap gibt einen ersten Aufschluss darüber, wie es dazu kommen konnte.

Dritte Hochrechnung mit ersten Briefwahl-Stimmen

VIDEO: Dritte Hochrechnung von 19:15 Uhr (1 Min)

In die dritte Hochrechnung sind auch die ersten Briefwahl-Stimmen eingeflossen.

AfD könnte erstmals aus einem Parlament ausscheiden

Die AfD würde nach der jüngsten Hochrechnung erstmals in Deutschland aus einem Parlament ausscheiden. Laut Spitzenkandidat Jörg Nobis konnte nicht Partei "über die Kernwählerschaft hinaus nicht mobilisieren".

Weitere Informationen Wahl in SH: AfD muss um Einzug in den Landtag zittern Die aktuelle Hochrechnung von 19.58 Uhr von infratest dimap sieht die AfD bei 4,7 Prozent. Die Partei würde damit erstmal aus einem Parlament ausscheiden. mehr

Heinold: "Regierung oder hammerhart Opposition"

Monika Heinold (im Bild rechts), Spitzenkandidatin der Grünen : "Erstmal sind wir super glücklich, zweitstärkste Kraft zu sein. Es hat viel auf das Konto von Daniel eingezahlt, weil wir gute Regierungsarbeit gemacht haben. Jetzt schauen wir, ob es für die Regierungsarbeit weiter reicht. Ich gehe davon aus, dass wir wieder Regierungsverantwortung tragen können - oder hammerhart Opposition machen.

Stegner: "Hoffe, dass Losse-Müller nicht aufgibt"

Ralf Stegner, langjähriger SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein: "Ich hoffe, dass Thomas Losse-Müller nicht aufgibt, sondern nochmal angreift. Und es gibt immerhin etwas Positives: Wenn die Rechtsradikalen aus dem Landtag sind, dann gibt es wenigstens einen kleinen Grund sich zu freuen."

VIDEO: Ralf Stegner (SPD): "Ist für uns ein Debakel" (1 Min)

Jetzt live: Alles zur Wahl im Schleswig-Holstein Magazin

NDR Fernsehen Schleswig-Holstein

Erste Ergebnisse aus Wahlkreisen und Gemeinden

Wie die Wahl in Ihrem Wahlkreis oder in Ihrer Gemeinde ausgegangen ist, sehen sie in unserer interaktiven Karte. Die ersten Ergebnisse laufen ein.

AfD-Bundessprecher Chrupalla: "Wird ein langer Abend für uns"

Die AfD würde laut der Hochrechnung von 19.15 Uhr nicht in den Landtag einziehen. AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla bleibt jedoch hoffnungsvoll: "Es wird ein langer Abend für uns werden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Stammwähler mobilisiert haben und über die fünf Prozent kommen werden." Er spricht "Streitigkeiten" im Landtag an. Da brauche die AfD "auch mehr Disziplin".

Buchholz: "Spricht nichts gegen Regierung der Mitte"

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz über eine mögliche Koalition seiner FDP mit der CDU: "Bei den inhaltlichen Übereinstimmungen, bei den Politikfeldern haben CDU und FDP mehr gemeinsame Schnittmengen. Von daher gibt es die Möglichkeit, eine Regierung in der Mitte zu bilden. Es ist schade, wir hätten gerne mehr gehabt, aber es spricht ja nichts dagegen, eine Regierung in der Mitte zu bilden."

VIDEO: Buchholz: "Damit kann man nicht zufrieden sein" (1 Min)

Zweite Hochrechnung: Die CDU hat die Wahl

Laut der zweiten Hochrechnung kommt die CDU auf 33 Sitze im Landtag. Als Koalitionspartner kommen Grüne, FDP und SSW in Frage. Die SPD hat bereits angekündigt, in die Opposition zu gehen.

Günther: Werden mit Grünen und FDP sprechen

Wahlsieger Daniel Günther will nach dem deutlichen Wahlsieg seiner CDU in den kommenden Tagen mit seinen bisherigen Koalitionspartnern Grüne und FDP Gespräche über die nächste Landesregierung führen. Es sei für ihn "vollkommen klar", dass er nun mit den beiden Parteien Gespräche führe, sagte er weiter.

SSW: Wir können Regierung und Opposition

Auch der SSW kommt laut erster Hochrechnung (SSW bei 6,1 Prozent) als Koalitionspartner für die CDU in Frage. Bei Fraktionschef Lars Harms ist klar: Heute wolle man feiern, morgen dann Gespräche führen. Eine klare Koalitionsaussage machte Harms nicht: "Wir können Regierung und wir können Opposition." Daniel Günther sei jetzt am Zug. "Aber erstmal sind wir glücklich, dass wir das beste Ergebnis erzielt haben, das der SSW jemals in seiner Geschichte erreicht hat", frohlockte Harms.

VIDEO: SSW-Spitzenkandidat: "Das beste Ergebnis aller Zeiten" (1 Min)

Habeck sieht Bündnis von CDU und Grünen

Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, sieht Schleswig-Holstein auf dem Weg zum einem schwarz-grünen Bündnis aus CDU und Grünen: "Daniel, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Aber er wird auch wissen, wem er das gute Ergebnis zu verdanken hat. Schleswig-Holstein ist ja ein Land, das eigentlich sehr polarisiert ist, eine sehr harte politische Tradition hat, wo man nicht Mitbewerber war, sondern Gegner und Feind. Und dass das überwunden wurde, liegt auch daran, dass konservative und moderne Kräfte gut zusammengearbeitet haben. Ich glaube, Daniel Günther ist schlau genug zu sehen, wenn zwei Parteien die Wahl gewinnen, was daraus dann zu folgen hat."

Grüne feiern Wahlergebnis frenetisch

Für das gute Abschneiden der Grünen hat die Basis der Grünen Spitzenkandidatin Monika Heinold frenetisch gefeiert. In einer Kieler Brauerei erklangen "Monika, Monika"-Sprechchöre. Gemeinsam mit Aminata Touré dankte die Finanzministerin dem Engagement der Parteibasis im Wahlkampf. "Ihr seid der Hammer", sagte Touré. Laut erster Hochrechnung kommen die Grünen auf 17,2 Prozent.

Die erste Hochrechnung ist da

Die erste Hochrechnung bestätigt die Prognose in weiten Teilen.

Günther: "Ein Ergebnis, das mich berührt"

Daniel Günther hat die CDU-Geschäftsstelle mit seiner Frau verlassen. Auf der Wahlparty der CDU wird er mit Sprechgesängen empfangen. Günther spricht von einem Ergebnis, das ihn berühre: "Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, das sind wir. Das ist ein enormer Vertrauensbeweis, eine enorme Unterstützung, auch für mich persönlich natürlich ein hervorragendes Ergebnis. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir so ein Ergebnis hatten, das ist schon 40 Jahre her. Das liegt auch an unseren Koalitionspartnern, und deswegen bedanke ich mich ausdrücklich bei den Grünen und der FDP für die super Zusammenarbeit."

VIDEO: Daniel Günther (CDU) über die erste Prognose (2 Min)

Jubel bei der CDU

VIDEO: Erste Reaktionen auf den CDU-Wahlsieg (10 Min)

Touré (Grüne): "Wir freuen uns unfassbar doll"

VIDEO: Aminata Touré und Monika Heinold über die erste Prognose (1 Min)

Losse-Müller: "Wir sind gegen drei Parteien angetreten

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller während seiner Rede vor der Fraktion: "Wir sind gegen drei Parteien angetreten, die geschlossen gestanden haben. Es war klar, dass es eine große Herausforderung war. Es ist uns nicht gelungen, uns mit den Themen durchsetzen. Uns war allen sehr klar, dass das eine große Herausforderung ist, in diesen Wahlkampf zu gehen gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik, gegen eine Landesregierung mit sehr, sehr hohen Zustimmungswerten."

VIDEO: Thomas Losse-Müller über die erste Prognose (1 Min)

NDR Reporter: "SPD-Anhänger ertränken ihren Kummer"

NDR Reporter Stefan Niemann: "Die SPD-Wahlparty hat sich jetzt schon schlagartig geleert, die SPD-Anhänger sind raus und ertränken ihren Kummer in der Abendsonne."

Seidler (SSW): "Wähler wollen etwas Stabiles"

Stefan Seidler (SSW): "Wir haben im Land gute Politik gemacht, die Wählerinnen und Wähler wünschen sich anscheinend etwas Stabiles und wir haben gut performt." Bei der Partei der dänischen Minderheit herrscht angesichts von - laut Prognose - sechs Prozent Jubelstimmung.

Der Blick zu den Wahlpartys der Parteien

VIDEO: Jubel bei CDU, Grünen und SSW (1 Min)

Vogt (FDP): "Ich will nichts schönreden"

Christopher Vogt, FDP-Fraktionsvorsitzender: "Die Grünen wollten Daniel Günther ablösen, wir haben ihn unterstützt. Wir hätten offensiver sein müssen, die Umfrageergebnisse waren leider besser als die erste Prognose. Ich will es nicht schönreden, wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Es ist viel zur CDU rübergegangen."

VIDEO: So reagieren die Parteien auf die erste Prognose (1 Min)

Stegner über SPD: "Ein Debakel"

Der langjährige SPD-Landeschef Ralf Stegner (im Bild links neben Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer) über die - laut Prognose - 15,5 Prozent der Sozialdemokraten und den Spitzenkandidaten: "Thomas Losse-Müller war der richtige Kandidat, aber er hatte zu wenig Zeit und es ist schwer, einen so starken Ministerpräsidenten zu schlagen. Das Ergebnis ist ein Debakel für die SPD. Wir müssen jetzt gute Oppositionspolitik machen. "

Erste Reaktionen von Grünen und SPD

Steffen Regis, Landesvorsitzender der Grünen: "Wenn wir zweitstärkste Partei werden, dann ist das das beste Ergebnis, was wir jemals in SH erreicht haben." SPD-Landeschefin Serpil Midyatli gratuliert zunächst Daniel Günther zu seinem Wahlerfolg und stellt fest: "Die SPD hat Wählerinnen und Wähler nicht richtig mit den Punkten aus dem Wahlprogramm erreicht."

VIDEO: Prognose: CDU mit Daniel Günther klar vorn (3 Min)

Jamaika wäre möglich - ein Zweierbündnis aber wahrscheinlicher

Eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP wäre Stand jetzt rechnerisch möglich, gilt aber als unwahrscheinlich, da die CDU sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen in einem Zweierbündnis regieren könnte. Sogar eine Koalition mit dem SSW wäre aktuell möglich.

Laut Prognose: CDU verpasst absolute Mehrheit hauchdünn

Für die absolute Mehrheit würde die CDU 35 Sitze benötigen. Laut 18-Uhr-Prognose kommen die Christdemokraten auf 34 Sitze.

Erste Prognose ist da: CDU klare Wahlsiegerin

infratest dimap hat die erste Prognose erstellt: Die CDU fährt demnach das beste Ergebnis seit 1983 (49 Prozent) ein. Die SPD fällt auf einen historischen Tiefstand. Die AfD muss um den Einzug in den Landtag zittern. Der SSW fährt laut Prognose das stärkste Ergebnis seit 1947 ein.

Wahl am Feuerwehrgerätehaus in Holm

NDR Reporter Peter Jagla beobachtet die Wahl in Holm (Kreis Pinneberg) und spricht dort am Feuerwehrgerätehaus mit den Dorfbewohnern über die Wahl.

VIDEO: Landtagswahl auf dem Dorf - Beobachtungen in Holm (3 Min)

Wie entstehen Prognosen und Hochrechnungen?

Mit der Schließung der Wahllokale sagen Prognosen und Hochrechnungen das Wahlergebnis vorher. Wir sagen, wie sie entstehen.

Weitere Informationen Prognose und Hochrechnungen - das ist der Unterschied Mit der Schließung der Wahllokale sagen Prognosen und Hochrechnungen das Wahlergebnis vorher. Wir sagen, wie sie entstehen. mehr

Kegelbahn als Wahllokal

In Groß-Königsförde wurde eine Kegelbahn zum Wahllokal umfunktioniert.

Die Stimmen der jungen Wähler: Anna-Lina aus Nindorf

Anna-Lina, 18 Jahre alt, kommt aus Nindorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und hätte unter anderem gerne ein besseres ÖPNV-Angebot auf dem Land.

VIDEO: Landtagswahl in SH: Was sich Erstwähler wünschen - Teil 4 (2 Min)

Wahlwissen: Was ist ein Ausgleichsmandat? Was ist ein Überhangsmandat?

VIDEO: Was ist ein Ausgleichsmandat? Was ist ein Überhangsmandat? (1 Min)

Stimmungstest für Deutschland?

Verrät der Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein etwas über die politische Stimmung in ganz Deutschland? Darüber hat NDR-Moderatorin Birgit Langhammer mit Claudia Plass, NDR Korrespondentin im Hauptstadtstudio der ARD, gesprochen.

AUDIO: Welche Bedeutung hat die SH-Wahl für die Bundespolitik? (4 Min) Welche Bedeutung hat die SH-Wahl für die Bundespolitik? (4 Min)

Wenig Parkplätze, leere Läden, gefährdete Kliniken: Wählerinnen und Wähler sprechen über Probleme in ihren Wahlkreisen

In den verschiedenen Wahlkreisen des Landes gibt es unterschiedliche Probleme: In Eckernförde wünscht sich ein Mann eine bessere Parkplatzsituation für Tagestouristen. Eine junge Frau möchte, dass Vereine verstärkt gefördert werden. Eine Schleswigerin will, dass etwas gegen die Leerstände der Innenstadt getan wird. Und ein Rendsburger sorgt sich um die beiden Krankenhäuser der Region.

VIDEO: Landtagswahl: Was sind die Probleme in ihrem Wahlkreis? (3 Min)

Die Stimmen der jungen Wähler: Lennard aus Bad Oldesloe

Lennard, 19 Jahre alt, aus Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) möchte unter anderem, dass Rassismus verstärkt in der Schule thematisiert wird.

VIDEO: Landtagswahl in SH: Was sich Erstwähler wünschen - Teil 3 (2 Min)

Tragischer Vorfall: Wahlvorstand im Wahlkreis Eckernförde verstorben

Einen tragischen Vorfall gab es aus dem Wahlkreis Eckernförde. Dort ist nach Angaben des Landeswahlleiters Tilo von Riegen am Mittag ein Wahlvorstand verstorben. Der Mann sei regungslos in seinem Stuhl gefunden worden. Durch den Rettungseinsatz war das Wahllokal für rund eine Stunde geschlossen, so von Riegen.

Wahlwissen: Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme?

Mit zwei Kreuzen können Wahlberechtigte wählen, wer in Schleswig-Holstein ihre Interessen vertreten soll.

VIDEO: Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme? (1 Min)

Wahlbeteiligung am Nachmittag bei 36,8 Prozent

Das gute Wetter lockt die Menschen im Moment offenbar eher in die Sonne - und nicht in die Wahllokale. Laut des Landeswahlleiters Tilo von Riegen lag die Wahlbeteiligung am frühen Nachmittag bei 36,8 Prozent - vor fünf Jahren waren es 42,5 Prozent. Allerdings fehlen noch die Briefwähler. Bisher laufe die Wahl ohne Probleme, sagte von Riegen. Es gebe einige Wahlhelfer, die sich in Corona-Quarantäne befänden. Allerdings sei man personell so aufgestellt, dass es in keinem Wahlkreis irgendwelche Probleme gebe.

Warum gehen Sie wählen?

Die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner gehen aus unterschiedlichen Gründen zur Wahl. "Wir leben in einer Demokratie. Die zu schützen und zu wahren, empfinde ich als sehr wichtig", sagt eine Frau NDR Schleswig-Holstein. Ein Mann möchte mehr Klimaschutz und wirft der aktuellen Regierung vor, zu wenig dafür zu tun. Und einer jungen Frau ist es wichtig, dass das Leben im Norden bezahlbar bleibt.

VIDEO: Wählen: Kopf- oder Bauchentscheidung? (1 Min)

Umfrage: Wählerinnen und Wähler vermissen Bürgernähe

VIDEO: Landtagswahl: Was muss in Schleswig-Holstein besser werden? (3 Min)

Die Stimmen der jungen Wähler: Jan aus Bad Bramstedt

Jan, 17 Jahre alt, aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) wünscht sich unter anderem, dass die Fahrradinfrastruktur ausgebaut wird.

VIDEO: Landtagswahl in SH: Was sich Erstwähler wünschen - Teil 2 (2 Min)

Wahlwissen: Wie wählen Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen?

VIDEO: Wie wählen Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen? (1 Min)

Nochmal Jamaika?

Wird es die Jamaika-Koalition mit Daniel Günther an der Spitze nochmal in die Regierung schaffen? NDR-Reporterin Angela Ulmrich schätzt die Lage ein.

VIDEO: Wahl in Schleswig-Holstein: CDU in Prognosen klar vorn (3 Min)

Wahlkabine im Wohnzimmer

Weil Hörsten (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nur wenige Einwohner hat, hat Bürgermeister Klaus Groenewold (AHW) die Wahlkabine in seinem Wohnzimmer eingerichtet. Ein kleiner Schnack zwischen Bürgermeister und Wählern bleibt da nicht aus.

Diese Themen sind jungen Menschen aus SH wichtig

Schule, Bildung, Digitalisierung, Verkehr, erneuerbare Energien und Wissenschaft - das sind einige der Themen, die den jungen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern unter den Nägeln brennen.

VIDEO: Das beschäftigt junge Menschen vor der Landtagswahl (3 Min)

Corona? Briefwahl auch heute noch möglich

Weil sie Corona-positiv sind, konnten am Wahltag einige Wahlhelfer nicht kommen, sagte Landeswahlleiter Tilo von Riegen NDR Schleswig-Holstein. Wer einen positiven Coronatest hat - und heute noch wählen möchte, hat dazu übrigens noch immer die Möglichkeit, betonte von Riegen: "Man kann auch heute noch in der Gemeinde-Wahlbehörde Briefwahl beantragen. Und das bis 15 Uhr. Da müssen Sie natürlich, wenn Sie in Quarantäne sind, eine Vollmacht erteilen, die steht hinten auf der Wahlbenachrichtigungskarte."

VIDEO: Was ist, wenn ich am Wahltag kurzfristig verhindert bin? (1 Min)

Wahlbeteiligung liegt bei 16,3 Prozent

Nach Angaben der Landeswahlleitung lag die Wahlbeteiligung um 11 Uhr bei 16,3 Prozent. Vor fünf Jahren gingen zu diesem Zeitpunkt mehr Menschen zur Wahl, nämlich 21,5 Prozent. Landeswahlleiter Tilo von Riegen sagte, dies könne am guten Wetter liegen - oder auch daran, dass Muttertag ist und die Menschen ausgiebig frühstückten.

AUDIO: Welche Chancen hat die Konkurrenz der CDU in Schleswig-Holstein? (4 Min) Welche Chancen hat die Konkurrenz der CDU in Schleswig-Holstein? (4 Min)

Günther hat gewählt

Auch der CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther hat seine Stimme abgegeben. Er warf seinen Stimmzettel im Wahlbüro der Stadtwerke Eckernförde in die Wahl-Urne. Er hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung, sagte Günther. "Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte", sagte er.

VIDEO: Günther hat gewählt (1 Min)

Heinold hat Wahlunterlagen abgegeben

Damit ihr Corona nicht dazwischen kommt, hat die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold per Brief gewählt. Ihre Briefwahlunterlagen gab sie am Vormittag im Wahlbüro in der Hebbelschule in Kiel ab.

VIDEO: Heinold hat gewählt (1 Min)

449 kämpfen um Sitz im Landeshaus

449 Bewerberinnen und Bewerber gibt es bei dieser Landtagswahl. Sie alle kämpfen um einen Sitz im Landeshaus an der Kieler Förde. Einige von ihnen wollen künftig in der Staatskanzlei regieren. NDR-Reporterin Anna Grusnick gibt einen Überblick.

AUDIO: Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag (4 Min) Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag (4 Min)

Losse-Müller hat sein Kreuzchen gemacht

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller hat gewählt. Am Sonntagvormittag hat er im Feuerwehrhaus Ahlefeld-Bistensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) seine Stimme abgegeben. Er kandidiert im Wahlkreis Eckernförde auch direkt gegen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

VIDEO: Losse-Müller hat gewählt (1 Min)

Kandidat:innencheck: Wer kandidiert wo?

Zur Landtagswahl bietet NDR Schleswig-Holstein den Kandidat:innencheck an: Über eine virtuelle Datenbank mit Suchfunktion können sich Wählerinnen und Wähler über die für ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis Kandidierenden informieren. Zur Suche reicht es, einfach den Ortsnamen oder den Namen einer Kandidatin oder eines Kandidaten einzugeben.

Weitere Informationen Landtagswahl 2022: Das sind die Direktkandidaten für Schleswig-Holstein Schauen Sie sich hier Ihre Direktkandidat:innen in Ihrem Wahlkreis an - entweder über die Ort-Suche oder über die alphabetische Liste A-Z. mehr

Auftakt in den Wahllokalen

Am Sonntagvormittag ist in den Wahllokalen in Schleswig-Holstein schon einiges los.

VIDEO: Landtagswahl in SH: Wahllokale sind geöffnet (1 Min)

Wahlwissen: Was muss ich zur Wahl mitbringen?

VIDEO: Was muss ich zur Wahl mitbringen? (1 Min)

Die Stimmen der jungen Wähler: Finn aus Probsteierhagen

Finn, 17 Jahre, aus Probsteierhagen (Kreis Plön) möchte unter anderem, dass die Preise für Agrarprodukte steigen, damit Landwirte "wieder Geld verdienen".

VIDEO: Landtagswahl in SH: Was sich Erstwähler wünschen - Teil 1 (2 Min)

So lief die Wahl vor fünf Jahren

Klare Siegerin im Mai 2017: die CDU um Spitzenkandidat Daniel Günther mit 32,0 Prozent. Die bisher regierende Küstenkoalition hatte keine Mehrheit mehr.

Wahlwissen: Wer darf bei der Landtagswahl wählen?

VIDEO: Wer darf bei der Landtagswahl wählen? (1 Min)

Wie viele gehen heute zur Wahl?

60 Prozent? 70 Prozent? Oder noch mehr? Wie viele der 2,3 Millionen wahlberechtigten Schleswig-Holsteiner wählen gehen, wird sich am Abend zeigen. Ein Blick auf die vergangenen Wahlbeteiligungen bei den Landtagswahlen in SH zeigt einige Schwankungen.

1996: 71,8 Prozent

2000: 69,5 Prozent

2005: 66,5 Prozent

2009: 73,6 Prozent

2012: 60,2 Prozent

2017: 64,2 Prozent

Wahlwissen: Wen kann ich bei der Landtagswahl wählen?

Heute dürfen schätzungsweise 127.000 junge Menschen ab 16 Jahren zum ersten Mal ihre Stimme abgeben und mitbestimmen, welche Parteien in den Landtag einziehen.

VIDEO: Wen kann ich wählen? (1 Min)

Guten Morgen!

Herzlich willkommen zu unserem Liveblog. Mehr als 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner entscheiden heute über die künftige Zusammensetzung des Landtags. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Wie ist die Wahlbeteiligung? Wie ist die Stimmung bei den Parteien? Welche wichtigen Ereignisse und Entwicklungen gibt es? Was läuft in den sozialen Netzwerken? Wir halten Sie mit unserem Liveblog den ganzen Tag auf dem Laufenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 08.05.2022 | 17:55 Uhr