SPD stürzt auf ein historisch schlechtes Ergebnis ab Stand: 08.05.2022 21:07 Uhr Die SPD könnte ihr schlechtestes Ergebnis bei Bundes- und Landtagswahlen im Norden überhaupt erzielen.

Die Stimmung auf der Wahlparty in der Räucherei in Kiel ist bedrückt. Mit ungläubigen und enttäuschten Blicken verfolgen viele Sozialdemokraten die Zahlen. Nach ARD-Hochrechnungen schneidet die Partei mit 15,5 bis 16 Prozent historisch schlecht ab. Ihr schlechtestes Landtagswahl-Ergebnis in Schleswig-Holstein hatte die SPD 2009 mit 25,4 Prozent erzielt. Bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren holten sie noch 27,3 Prozent. Und nun dieser Absturz.

Als eine der Ersten meldet sich die Landesvorsitzende Serpil Midyatli zu Wort. Sie spricht mit Blick auf die Zahlen von einem bitteren Wahlergebnis für die SPD. Man habe die Wählerinnen und Wähler nicht richtig mit den Punkten aus dem Wahlprogramm erreicht, sucht die SPD-Landeschefin nach Gründen für diese Wahlschlappe, erklärte aber: Die SPD habe auf die richtigen Themen und "den richtigen Kandidaten" gesetzt.

Stegner: "Debakel für die SPD"

Auch Ralf Stegner macht seinem Unmut kurz nach den ersten Statistiken Luft: "Das Ergebnis ist ein Debakel für die SPD", sagt der langjährige Landeschef der Partei. Thomas Losse-Müller sei zwar der richtige Kandidat gewesen, hätte aber zu wenig Zeit gehabt. Außerdem sei es schwer, einen so starken Ministerpräsidenten zu schlagen. Nun komme es auf "gute Oppositionspolitik" an. Einzig der Verlust der AfD um einen Prozentpunkt auf 4,9 Prozent sorgt auf der Wahlparty für positive Reaktionen - auch bei Stegner: "Wenn die Rechtsradikalen aus dem Landtag sind, dann gibt es wenigstens einen kleinen Grund sich zu freuen."

Losse-Müller: "Ich bin stolz darauf, wie wir in den Wahlkampf gegangen sind"

Schon nach der ersten Prognose um 18 Uhr wendet sich der Spitzenkandidat der SPD, Thomas Losse-Müller, mit erklärenden Worten an seine Fraktion. Trotz des vorläufigen Negativ-Ergebnisses lobt er die Konzepte, Ideen und den Einsatz der Sozialdemokraten. Doch sei man gegen drei Parteien angetreten, die geschlossen gestanden hätten. "Uns allen war sehr, sehr klar, dass das eine große Herausforderung war", sagt Losse-Müller in seiner Rede.

Frusttrinken statt Jubeltaumel

Wie die aktuelle vorläufige Wählerwanderung von infratest dimap zeigt, hat die SPD 62.000 Wähler an die CDU verloren, 36.000 an die Grünen und 16.000 an den SSW. NDR Reporter Stefan Niemann ist bei der Wahlparty der SPD am Kieler Ostufer vor Ort. Die Räucherei hat sich jetzt schon schlagartig geleert: "Die SPD-Anhänger sind raus und ertränken ihren Kummer in der Abendsonne".

Ernüchterung herrscht auch in Berlin. Die krachende Niederlage für die SPD musste auch Generalsekretär Kevin Kühnert zugeben: Auf die Frage, ob es einen Effekt für das schlechte Abschneiden der SPD durch Kanzler Olaf Scholz gebe, verwies Kühnert in der ARD darauf, dass landespolitische Themen dominierend gewesen seien: "Das ist kein schöner Abend, das hatte sich angedeutet. Hier hat der Effekt durchgeschlagen, den wir jetzt von vielen Landtagswahlen kennen, ein sehr beliebter Amtsinhaber, dem wir gratulieren an diesem Abend - das ist der Wahlsieg von Daniel Günther und seiner CDU in Schleswig-Holstein." Tristesse auch bei der SPD-Bundesvorsitzenden Saskia Esken: "Ich muss ganz deutlich sagen, dass wir dieses Wahlergebnis so nicht erwartet haben."

