Grüne in SH: Wahlkampfauftakt mit Heinold und Habeck Stand: 12.03.2022 13:29 Uhr Die Grünen in Schleswig-Holstein haben offiziell den Wahlkampf für die Landtagswahl im Mai begonnen. Start war in Flensburg: Dort sprachen Spitzenkandidatin und Finanzministerin Monika Heinold und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Rund 400 Menschen waren am Vormittag an die Hafenspitze gekommen. Die Themen waren nicht nur landespolitische: Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und deren Auswirkungen für Europa, Deutschland und Schleswig-Holstein. Durch den Krieg verteuern sich Gas, Kohle und Öl stark. Habeck und Heinold betonten, dass Energie aus Wind und Sonne die Abhängigkeit verringere und auch den Preis. Zuschüsse für Einkommensschwache seien auf dem Weg. Die aktuell hohen Energiepreise könnten aber nicht komplett vom Staat ausgeglichen werden.

Im Anschluss an die Debatte hatten die Zuschauer die Möglichkeit Fragen zu stellen. Teilnehmen sollte an der Veranstaltung eigentlich auch die zweite Spitzenkandidatin der Grünen, Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré. Da sie aber positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konnte sie nicht nach Flensburg kommen.

Laut dem in dieser Woche veröffentlichten Schleswig-HolsteinTrend von infratest dimap im Auftrag des NDR, würden 20 Prozent der Wähler für die Grünen stimmen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Damit wären die Grünen gleichauf mit der SPD und würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2 liefern. Bei der Landtagswahl 2017 holten die Grünen 12,9 Prozent der Stimmen.

