FDP will Programm zur Landtagswahl beschließen Stand: 12.03.2022 16:14 Uhr "Was das Land jetzt braucht" ist das Motto des Landesparteitags in Neumünster. Im Programm zur Landtagswahl wollen sich die Liberalen um Spitzenkandidat Bernd Buchholz unter anderem klar zum Ausbau der A20 bekennen.

Acht Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein will die FDP heute auf einem Landesparteitag ihr Programm beschließen. Unter dem Motto "Was das Land jetzt braucht" kommen die Delegierten am Vormittag in den Holstenhallen in Neumünster zusammen. "Das Wahlprogramm beinhaltet eine klare Regierungsagenda", sagt der FDP-Fraktionschef im Landtag, Christopher Voigt, der Leiter der Programmkommission war. So bekennen sich die Liberalen auf den mehr als 100 Seiten unter anderem klar zum Ausbau der A20 und der Sanierung von Landesstraßen. Die Investitionsquote soll weiter über zehn Prozent liegen. Straßenausbaubeiträge sollen gestrichen werden und die Kita-Gebühren weiter sinken.

Bahnverkehr soll emissionsfrei werden

Beim Ausbau der Windenergie setzt die FDP verstärkt auf Off-Shore und Repowering an Land. In der Energiewende sehen die Liberalen große Chancen für Schleswig-Holstein - insbesondere auch für die Westküste. Der Bahnverkehr soll bis 2026 emissionsfrei werden. Diskutiert wird heute auch über die Abschaffung der Hundesteuer für das erste Tier. Die FDP hofft, nach Aussagen ihres Spitzenkandidaten Bernd Buchholz, nach der Wahl im Mai, mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiter regieren zu können.

AUDIO: FDP-Landesparteitag: "Was das Land jetzt braucht" (1 Min) FDP-Landesparteitag: "Was das Land jetzt braucht" (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2022 | 10:00 Uhr