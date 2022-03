CDU in SH: Wahlkampfauftakt mit Günther und Merz Stand: 18.03.2022 19:39 Uhr Mit einem Wahlkampfetat von etwa einer Million Euro will Ministerpräsident Daniel Günther in den kommenden Wochen um Stimmen werben.

Die CDU in Schleswig-Holstein hat ihre Kampagne für die Landtagswahl im Mai am Freitagnachmittag in Kiel vorgestellt. Schwerpunkte setzt die Partei nach eigenen Angaben unter anderem bei der äußeren und inneren Sicherheit sowie beim Wohnungsbau. Auch Kitas und Schulen spielen für Ministerpräsident und Spitzenkandidat Daniel Günther eine wichtige Rolle: "Weil wir glauben, dass junge Menschen erstklassige Bildung und Betreuung verdient haben. Das ist eben unser Kurs für Schule, aber auch für Kitas." Das Wichtigste sei, dass man gut bezahlte Erzieherinnen und Erzieher habe. Außerdem will die CDU mit dem Beitragsdeckel weiter die Elternbeiträge reduzieren - die Qualität stehe aber an erster Stelle.

Merz unterstützt Wahlkampf in SH

Den Wahlkampf eröffnete Günther am Abend mit prominenter Unterstützung von dem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in den Holstenhallen in Neumünster. "Wir kämpfen in jeder Landtagswahl um Erfolg und ich bin mir ziemlich sicher, dass Schleswig-Holstein für uns ein richtig gutes Ergebnis wird", so Merz vor den rund 400 Mitgliedern, die zur Veranstaltung kamen. Er sei sich sicher, dass mit der Wahl in Schleswig-Holstein auch die CDU in Nordrhein-Westfalen eine Woche darauf einen Schub bekommen werde, so Merz weiter.

Günther will Jamaika-Bündnis fortsetzen

Günther plant 60 Wahlkampftermine, bei denen er unter anderem auf Wochenmärkten mit den Norddeutschen ins Gespräch kommen will. Ab dem 27. März will die Partei im Land mit insgesamt 400 Großplakaten für ihre Inhalte und den Regierungschef werben. Dazu kommen 35.000 weitere Plakate und etwa 600.000 Flyer. Der Wahlkampfetat beträgt nach Parteiangaben rund eine Million Euro.

Außerdem hofft Ministerpräsident Günther darauf, das Jamaika-Bündnis auch nach der Wahl im Mai fortsetzen zu können, das Bündnis würde seit Jahren gut zusammenarbeiten.

