Orkanböen und Starkregen in SH erwartet

Sturmtief Poly zieht Richtung Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Orkanböen mit teilweise kräftigem Regen und Gewittern. Heute Nachmittag soll es richtig losgehen. Das bedeutet: Alles, was zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon umherfliegen kann, sollte reingeholt oder angebunden werden. Wetterexperten rechnen mit Orkanböen und Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometern pro Stunde. Die Unwetterwarnung gilt zunächst bis 20 Uhr heute Abend. Im Fährverkehr - zum Beispiel zu den Halligen - können sich wegen Niedrigwassers die Fahrzeiten ändern. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Weniger Busfahrten im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde streicht etwa 40 Busfahrten pro Woche im Raum Bordesholm. Das gilt nach Angaben des Kreises ab August in den Randzeiten. Hintergrund ist, dass kaum Fahrgäste in den Bussen sitzen. Der Kreis hatte vor rund zweieinhalb Jahren das Busnetz reformiert und wollte durch zusätzliche Fahrten mehr Menschen erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Tafeln in SH fordern mehr Hilfe

Die Tafeln in Deutschland brauchen offenbar mehr Hilfe von der Politik. Darauf hat der Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Schleswig-Holstein und Hamburg, Frank Hildebrandt, im Redaktionsnetzwerk Deutschland aufmerksam gemacht. Bei einigen Ausgabestellen hat sich die Zahl der Kunden nach seinen Angaben verdoppelt. Grund ist die hohe Inflation. Laut Hildebrandt sind die Lebensmittelspenden außerdem teilweise um die Hälfte eingebrochen. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Borkenkäfer: Hamwarde muss 150 Fichten fällen

In einigen Wäldern in Schleswig-Holstein haben die Förster wieder verstärkt mit Borkenkäfern zu kämpfen - vor allem im Süden und Südosten des Landes. Die Lage ist dort besonders schlimm, wo noch relativ viele Fichten stehen. In Hamwarde bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) müssen deshalb 150 Fichten gefällt und abtransportiert werden. Durch die Trockenheit fehle den Bäumen die Energie, um sich gegen den Schädling zu wehren, heißt es von den Landesforsten. Langfristig helfe gegen Trockenheit und Schädlingsbefall nur der Umbau der Wälder zu widerstandsfähigeren Mischwäldern. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Diako-Krankenhaus in Flensburg beendet Insolvenzverfahren

Das Diako-Krankenhaus in Flensburg hat sich aus der Insolvenz befreit. Das hat die Geschäftsleitung am Dienstag mitgeteilt. Das Haus ist jetzt schuldenfrei. Zuvor war es mit einem zweistelligen Millionenbetrag im Minus. Außerdem kann die Frauenklinik in vollem Umfang weitermachen. Das Mammografie-Screening in der Brustkrebs-Vorsorge wurde ausgelagert. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Verhandlungen für Beschäftigte im Einzelhandel stagnieren

Bei den Tarifverhandlungen für die Mitarbeitenden im Einzelhandel in Schleswig-Holstein gibt es noch kein Ergebnis. Arbeitgeber und Gewerkschaft ver.di saßen gestern zum zweiten Mal zusammen. Die Vorstellungen gehen offenbar noch zu weit auseinander. Ende des Monats ist die nächste Verhandlungsrunde geplant. Laut Gewerkschaft arbeiten mehr als 120.000 Menschen im Einzelhandel in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

Wetter: Orkanböen in SH erwartet

Das Wetter wird heute extrem stürmisch und regnerisch: An der Nord- und Ostsee sowie im angrenzenden Binnenland treten laut Deutschem Wetterdienst Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometern pro Stunde auf. Vereinzelt soll es auch schwere Gewitter mit Orkanböen geben. Die Unwetterwarnung gilt ab elf Uhr am Vormittag bis voraussichtlich 20 Uhr am Abend. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Kiel und 18 Grad in Westerland auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 05.07.2023 06:00 Uhr

