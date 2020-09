Stand: 16.09.2020 08:23 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Handball-CL: Flensburg mit Personalsorgen

Die SG Flensburg-Handewitt empfängt im ersten Geister-Heimspiel der Vereinsgeschichte den polnischen Meister Kielce. Zum Auftakt der Champions League herrscht bei den Flensburgern Unklarheit über den eigenen Leistungsstand. Die lediglich drei Testspiele gegen dänische Teams brachten nur einen sehr mäßigen Erfolg. Außerdem sind die Kreisläufer Johannes Golla und Jacob Heinl verletzt, die die Abwehr zusammenhalten. Der Auftakt ist zugleich eine Standortbestimmung in der starken Gruppe A. Unter den acht Teams tummeln sich auch illustre Gegner wie Paris Saint-Germain, Pick Szeged und Vardar Skopje. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 07:00

VfB Lübeck feiert Saisonauftakt vor 1.860 Zuschauern

Fußball-Drittligist VfB Lübeck wird seine Heimspielpremiere am Sonnabend gegen den 1. FC Saarbrücken vor 1.860 Zuschauern bestreiten. Wie der Aufsteiger mitteilte, erhalten zunächst nur Inhaber einer Dauerkarte für die Saison 2020/21 und Vereinsmitglieder ein Vorkaufsrecht. Sollten Karten übrig bleiben, startet am Freitag ein freier Verkauf, der aber auf ein Postleitzahlengebiet rund um Lübeck beschränkt ist. Dieses Vorgehen ist zunächst auch für das Spiel am 3. Oktober gegen den MSV Duisburg geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 14:40

Nach Unfall: DB will Bahnübergang sichern

Nach eigenen Angaben will die Deutsche Bahn (DB) den unbeschrankten Bahnübergang auf der Strecke Heide - Neumünster, bei dem am späten Dienstagvormittag ein Autofahrer ums Leben gekommen war, mit Schranken und einer Ampel absichern. Der Stadt Heide liegen nach Angaben eines Sprecher Informationen vor, wonach der Konzern in drei bis vier Jahren damit starten will. Der Heider Bürgermeister will sich dafür einsetzen, dass der Bahnübergang schneller umgebaut wird. Gestern war ein Mann mit seinem Auto auf den unbeschrankten Bahnübergang gefahren und hatte eine herankommende Regionalbahn übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 08:00

Steuerschätzung: Eine Milliarde weniger in 2020

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) rechnet für Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einer Milliarde Euro weniger Steuereinnahmen. Sparen ist für Heinold dennoch keine Option. Aufgabe des Landes sei es jetzt, zu stärken, zu stützen und zu investieren. Und so denkt die Ministerin über weitere Notkredite nach. Allerdings müsste dafür auch die Opposition zustimmen. Parallel laufen Gespräche mit den Kommunen, die nach eigener Darstellung in den kommenden Jahren auch auf weitere Finanzhilfen in dreistelliger Millionenhöhe angewiesen sind. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 06:00

Corona: 33 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.288 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 33 Fälle mehr als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass etwa 3.900 Menschen in SH nach einer Infektion mit dem Virus genesen sind. Die Zahl der Todesfälle (161) ist seit Tagen unverändert. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 10:00

Wetter: Warm und meist trocken

Heute ziehen lockere Wolkenfelder übers Land - daneben gibt es einige sonnige Abschnitte und abgesehen von einzelnen Tropfen bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in List, 23 Grad in Pinneberg bis 25 Grad in Schwarzenbek. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord- bis Nordwest. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 16 Grad in Niebüll, 18 Grad in Schleswig und 22 Grad im Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 16.09.2020 08:05

