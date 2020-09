Stand: 15.09.2020 06:12 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lübeck-Kücknitz: Großfeuer hält Helfer in Atem

In Lübeck-Kücknitz sind in der Nacht auf einem Schrottplatz alte Autos in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Feuerwehr. Rund 100 Feuerwehrleute versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Es brennt auf eine Fläche von rund 1.300 Quadratmetern. Ein Mensch wurde bislang verletzt. Weil es stark raucht, werden Anwohner gebten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2020 07:00

Corona: 24 neue Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.255 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 24 Fälle mehr als am Tag zuvor. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass etwa 3.900 Menschen in SH nach einer Infektion mit dem Virus genesen sind. Die Zahl der Todesfälle (161) ist seit Tagen unverändert. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2020 10:00

Äpfel könnten teurer werden

Die Apfelernte läuft und die Obstbauern in Schleswig-Holstein erwarten eine Ernte, die nur etwas schwächer ausfällt als im vergangenen Jahr. Der Obstbauberatungsring rechnet mit 12.000 Tonnen Äpfeln, die bis in den Oktober geerntet werden. Weil es in Europa insgesamt weniger Äpfel gibt, nehmen einige Obstbauern im Land 20 Cent mehr pro Kilo. Außerdem vermarkten Hofbesitzer auch alte Sorten, die auch Allergiker vertragen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2020 07:00

Corona: Lockerungen für Tänzer und Veranstaltungen

Die Landesregierung hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Demnach darf ab Sonnabend (19.9.) zum Beispiel auf privaten Familienfesten wieder getanzt werden - jedoch nur paarweise und unter Wahrung des Mindestabstandes zu anderen Tanzenden. Lockerungen gibt es ebenfalls ab Sonnabend für Veranstaltungen, Märkte und Messen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2020 06:00

Wetter: Sonnig und warm

Heute wird es sonnig bei zumeist nur ein paar dünnen Wolken - und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad am Fehmarnbelt, 27 Grad in Husum bis 30 Grad in Ratzeburg. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 20 Grad in List und 28 Grad in Reinbek. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2020 08:05

