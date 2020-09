Stand: 14.09.2020 06:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rendsburg bekommt neue Bürgermeisterin

In Rendsburg hat es einen Wechsel bei der Bürgermeisterwahl gegeben. Amtsinhaber Pierre Gilgenast (SPD) wurde am Sonntag abgewählt, neue Bürgermeisterin ab 1. Januar 2021 ist Janet Sönnichsen (parteilos). Die neue Verwaltungschefin ist Geschäftsführerin der KielRegion GmbH und wurde in der Wahl von CDU, FDP, Grünen und SSW unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2020 06:00

Schwerer Unfall im Kreis Plön

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der A 21 bei Nettelsee im Kreis Plön sind am Sonntag acht Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr waren auf der L 49 fünf Autos in den Unfall verwickelt. Drei Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Verletzten konnten sich selbst aus ihren Autos befreien. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten sie noch an der Unfallstelle. Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Weil der Asphalt durch die brennenden Autos beschädigt wurde, bleibt die L 49 Höhe Nettelsee laut Leitstelle mindestens noch bis in den Vormittag gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2020 06:00

Außergewöhnliche Kieler Woche zu Ende

Es war vieles anders bei der diesjährigen Kieler Woche: Sie wurde von Juni auf September verschoben, es gab keine Fahrgeschäfte und Karussells, viel weniger Open-Air-Veranstaltungen fanden statt und ein strenges Abstands- und Hygiene-Konzept war das Gebot - auch für die Sportler. Am Sonntag ist sie zu Ende gegangen - ohne traditionelles Feuerwerk. Und trotz der sehr viel weniger Besucher zeigt sich Kiels Oberbürgermeister Kämpfer zufrieden. Die Stadt habe gezeigt, dass man in Corona Zeiten eine solche Veranstaltung machen könne. Die kommende Kieler Woche soll nach aktuellem Stand wieder im Juni stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2020 06:00

Nordclubs im DFB-Pokal: Nur Holstein Kiel weiter

Ein Sieg, drei Niederlagen - das ist die Bilanz des vergangenen DFB-Pokal-Wochenendes aus Sicht der Nordclubs. Holstein Kiel schaffte den Sprung in die zweite Runde: Die Störche gewannen 7:1 gegen den badischen Oberligisten Rielasingen-Arlen. Eine bittere Pleite gab es dagegen für den FC St. Pauli mit 2:4 beim Regionalligisten Elversberg. Ohne Chance blieb erwartungsgemäß Eintracht Norderstedt beim Bundesligisten Bayer Leverkusen: Am Ende stand ein 0:7. Am Sonnabend hatte der SV Todesfelde bei seiner Pokal-Premiere gegen den Zweitligisten Osnabrück nur knapp mit 0:1 verloren. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2020 06:00

Wetter: Viel Sonnenschein

Heute bleibt es durchweg trocken. Nach Auflösung von örtlichem Nebel gibt es nur wenige flache Quellwolken oder dünne Schleierwolken - dafür aber viel Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 21 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland), 25 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und bis 29 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg).

