Stand: 11.09.2020 07:59 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bundesregierung storniert Beatmungsgeräte-Bestellung bei Dräger

Der Bund hat mehrere Tausend Beatmungsgeräte bei Dräger in Lübeck abbestellt. Hintergrund sei der aktuelle Stand der Pandemie in Deutschland und anderen Ländern, teilte der Medizintechnik-Hersteller mit. Dräger und der Bund hätten deshalb vereinbart, über die 1.557 bereits abgenommenen Maschinen keine weiteren zu liefern. Ursprünglich wollte Gesundheitsminister Spahn 10.000 Geräte für die Kliniken in Deutschland von Dräger haben. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2020 07:00

Feuer in Mielkendorf

In Mielkendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Abend ein Landgasthof abgebrannt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben zeitweise mit 150 Einsatzkräften im Einsatz. Der Landkrug konnte nicht gerettet werden: Das reetgedeckte Gebäude brannte ab und stürzte ein. Die Helfer sind laut Feuerwehr am Morgen immer noch vor Ort. In dem Gasthof wohnten sowohl die Gastwirte als auch 13 Mieter. Sie kamen zunächst in Notunterkünften unter. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2020 06:00

Flüchtlingsbeauftragter in SH: Mehr Flüchtlinge aufnehmen

Frankreich und Deutschland wollen zusammen mit anderen Ländern rund 400 unbegleitete Minderjährige aus dem Flüchtlingslager Moria in Griechenland aufnehmen. Nicht genug, kritisiert Schleswig-Holsteins Flüchtlingsbeauftragter Stefan Schmidt. Er würde sich wünschen, dass mehrere Tausend Menschen aufgenommen werden. Viele Kommunen im Land wären sofort dazu bereit, sagte Schmidt. "Es hakt, und das offenbar direkt bei Herrn Seehofer." Er kündigte an, erneut an den Bundesinnenminister schreiben zu wollen und forderte die Landespolitik dazu auf, in Berlin Druck zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2020 07:00

Ausbildung der Schiffsbesatzungen in der Kritik

In der Schifffahrt scheint es einen Trend zu geben: Um Kosten zu sparen, setzen Schiffsbetreiber auf kostengünstige Besatzungsmitglieder. Nach Einschätzung von Experten geht das häufig zu Lasten der Sicherheit. Der Kieler SPD-Bundestagsabgeordnete Mathias Stein sieht darin eine große Gefahr. Ähnliche Kritik kommt von der Gewerkschaft ver.di: Die Reedereien würden bei der Besatzung zu viel sparen. Der Verband der deutschen Reeder weist das zurück. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2020 06:00

Heide eröffnet "Deutsches Institut für Tourismusforschung"

Große Pläne an der Fachhochschule Westküste in Heide: Dort geht heute das "Deutsche Institut für Tourismusforschung" an den Start. Zur Eröffnung des Instituts kommt am Vormittag Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) an die FH Westküste. Bereits seit 2006 gibt es in Heide das "Institut für Management und Tourismus". Nun wird es umbenannt und bekommt mehr Personal und Geld. Kunden sollen nach Angaben des Instituts nicht mehr nur regionale Unternehmen sein, sondern bundesweit tätige Reisekonzerne oder Verkehrsunternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2020 06:00

Jugendliche wollen mehr mitreden

Wie geht es den Jugendlichen im Land während der Corona-Pandemie? Das wollte der Jugendrat des Kinderschutzbundes herausfinden und hat eine Online-Umfrage mit mehr als 1.000 Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren durchgeführt. Das Ergebnis: fast 40 Prozent finden, dass der Schuldruck durch die Pandemie zugenommen hat. Jeder Fünfte hat Angst, im Unterricht nicht mehr mitzukommen. 42 Prozent fühlen sich nicht in Entscheidungen ihrer Schule eingebunden. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2020 19:30

Wetter:

Der Himmel ist am Vormittag meist dicht bewölkt, nachmittags ist es sonnig mit ein paar Wolken. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Kiel und auf 19 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Nacht ist meist klar oder leicht bewölkt bei 11 Grad.

