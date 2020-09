Stand: 09.09.2020 06:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Klein Rheide

Fünf Wehren aus dem Kreis Schleswig-Flensburg sind seit Stunden im Löscheinsatz. Nach Angaben der Leitstelle Nord brennt in Klein Rheide ein Heu-Lager. Neben den Wehren aus der Region ist auch die Bundeswehr-Feuerwehr vom Fliegerhorst Jagel im Einsatz. Die Johanniter Unfallhilfe sorgt heute Morgen dafür, dass die Einsatzkräfte etwas zu essen bekommen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2020 06:30

Corona: Prostitution bald wieder erlaubt

Nach einem monatelangen Verbot ist Prostitution vom 15. September an in vielen norddeutschen Ländern wieder erlaubt - unter strengen Auflagen. Das teilte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit. Das Vorgehen sei mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen abgesprochen, sagte die SPD-Politikerin. Um mögliche Infektionen nachverfolgen zu können, seien die Prostituierten verpflichtet, Kontaktlisten zu führen und nach Terminabsprache zu arbeiten, so Leonhard. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2020 06:00

Grote trifft Günther vor Ausschuss

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der frühere Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) treffen sich heute vor dem Innen- und Rechtsauschuss des Landtages. Es geht um das umstrittene Amtsende Grotes im April. Die Opposition sieht noch offene Fragen. Vor allem für SPD-Fraktionschef Ralf Stegner ist noch nicht alles geklärt. Günther hatte damals angegeben, er habe sich von Grote falsch über dessen Kontakte u.a. zu einem Ex-Polizeigewerkschafter informiert gefühlt. Grote sagt, er habe nicht die Unwahrheit gesagt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2020 06:30

Wetter: Stark bewölkt und Regen

Es bleibt heute meist stark bewölkt, dazu gibt es immer wieder leichten Regen oder Sprühregen, der am Nachmittag auch schauerartig ausfallen kann. Dazu sind vereinzelt auch kurze Gewitter möglich. Erst zum Abend hin lockert es auf. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Flensburg bis 21 Grad in Geesthacht. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Flensburg und 19 Grad in Kaltenkirchen

