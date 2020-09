Stand: 08.09.2020 06:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Noch vereinzelt Einschränkungen im Zugverkehr nach Sylt

Nach dem Rangierunfall im Bahnhof von Niebüll (Kreis Nordfriesland) können die meisten Züge ihre Fahrten Richtung Westerland auf Sylt wieder aufnehmen. Einzelne Fernzüge müssen nach Angaben der Deutschen Bahn noch ausfallen. Reisende sollten sich vor Fahrtantritt informieren, ob ihr Zug fährt. Gestern Nachmittag war im Bahnhof von Niebüll eine Intercity-Lok beim Rangieren mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Menschen wurden nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2020 06:00

"Peking" ist zurück in Hamburg

Das historische Segelschiff "Peking" ist nach 88 Jahren zurück in seinem Heimathafen. Gezogen von zwei Schleppern und begleitet von vielen kleineren Schiffen und Booten hat der Viermaster am Abend in Hamburg seinen neuen vorläufigen Liegeplatz gefunden. Nach einer Drehung vor der Elbphilharmonie machte das Schiff im Hansahafen fest. Es soll Aushängeschild des neuen Deutschen Hafenmuseums werden. Die Peking war in den vergangenen drei Jahren für 38 Millionen Euro auf der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) restauriert worden. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2020 06:00

Lockerungen für Saunen angekündigt

Schleswig-Holstein will die Corona-Auflagen für Freizeit- und Erlebnisbäder ändern. Das Kabinett hat angekündigt, die strengen Regeln in der kommenden Woche zu lockern. Zuvor hatten die Betreiber der Holstentherme in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) am Kurs der Landesregierung Kritik geübt. Sie beklagten, dass die Saunen mit den aktuellen Regeln nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten. Zurzeit darf nur gemeinsam in eine Sauna, wer aus einem Haushalt kommt. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2020 05:30

Wetter: Erst durchwachsen, später freundlicher

Heute ziehen zeitweise dichte Wolken über das Land. Gelegentlich ist auch leichter Regen möglich. Im Laufe des Tages lockert es von Nordfriesland her auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in Wenningstedt auf Sylt und 21 Grad in Lübeck. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Südwest- bis Westwind mit starken bis stürmischen Böen. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in Leck und 19 Grad in Geesthacht.

