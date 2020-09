Stand: 05.09.2020 11:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Acht neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Jeden Tag veröffentlicht das Land Schleswig-Holstein neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 4.115 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 4.9.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag acht gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2020 09:00

Brunsbüttel: Einfamilienhaus brennt nieder

Ein Einfamilienhaus in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist in der Nacht komplett niedergebrannt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle West war das Feuer gegen 21.30 Uhr im Dachstuhl des Gebäudes in der Schulstraße ausgebrochen. Rund 60 Einsatzkräfte rückten aus, um den Brand zu löschen. Die Rauchentwicklung war zeitweise so stark, dass die Leitstelle eine Nina-Warnung herausgab - Anwohner wurden gebeten Türen und Fenster geschlossen zu halten. Gegen 3 Uhr morgens war der Brand dann gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht klar. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2020 09:00

Wald des Jahres in Wees

Der Wald des Jahres steht in Angeln, genauer gesagt in der Gemeinde Wees (Kreis Schleswig-Flensburg), zwischen Flensburg und Glücksburg. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat den 18 Hektar großen Privatwald am Freitag mit der Auszeichnung geehrt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 19:30

Wetter: Größtenteils bewölkt

Heute ist es tagsüber wechselnd bewölkt, gelegentlich gibt es Schauer und vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Zwischendurch scheint aber auch immer wieder die Sonne. Die Höchstwerte: 17 Grad in Husum und bis 19 Grad in Schwarzenbek. Die Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 15 Grad in List und 17 Grad in Reinbek. | NDR Schleswig-Holstein 05.09.2020 10:00

