Stand: 04.09.2020 07:01 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänische Grenze: Kontrollen werden gelockert

Dänemark öffnet in Kürze sämtliche Grenzübergänge. Das hat die Reichspolizei des Landes angekündigt. Gleichzeitig werden die Kontrollen ab sofort gelockert, die Mitte März aufgrund der Corona-Pandemie intensiviert worden waren. An den Kontrollen gab es in den vergangenen Monaten viel Kritik. Touristen standen stundenlang im Stau. Pendler und auch Erntefahrzeuge mussten Umwege in Kauf nehmen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 06:00

17 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Nach Angaben der Landesregierung wurden in Schleswig-Holstein bislang 4.107 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet (Datenstand 3.9.). Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 17 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 161 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. Acht Menschen werden wegen Corona derzeit in Krankenhäusern des Landes behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 10:00

Beginn des digitalen Landesbauerntages

Heute startet der Landesbauerntag 2020. Er findet nicht wie üblich in Rendsburg statt, sondern wird digital abgehalten. Im Internet wird eine Debatte mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft übertragen. Das Thema lautet: Perspektiven für unsere Landwirtschaft. Laut Bauernverband soll es bei einer Podiumsdiskussion zum Beispiel darum gehen, wie Landwirte trotz unterschiedlicher Regeln innerhalb der EU wettbewerbsfähig bleiben können. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 07:00

Handewitt: Haftbefehl nach tödlicher Messer-Attacke

Nach der tödlichen Messerstecherei in Handewitt bei Flensburg ist am Donnerstagabend Haftbefehl wegen Mordes gegen den 35 Jahre alten Tatverdächtigen erlassen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Flensburg auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Der Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend auf einer Straße im Handewitter Ortsteil Weding einen 44 Jahre alten Mann erstochen zu haben. Hintergrund des Streits war vermutlich, dass der 44-Jährige mit der Ex-Freundin des Tatverdächtigen eine Beziehung hatte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 07:00

Keine Probleme mehr auf der Zugstrecke nach Sylt

Die Züge auf der Marschbahnstrecke fahren wieder ohne Einschränkungen. Zwischen Niebüll und Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) war wegen der Trockenheit der Boden abgesackt. Nach Angaben einer Bahnsprecherin haben Arbeiter in der Nacht die Bodenwelle wieder aufgefüllt. An der Stelle musste die Strecke gestern zeitweise gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 07:00

Landesbetrieb stellt neue Info-Kampagne vor

Der Landesbetrieb Küstenschutz in Husum (Kreis Nordfriesland) startet heute mit einer Informationskampagne. In 22 neuen Info-Pavillons und einer Broschüre will der Landesbetrieb in erster Linie über seine Arbeit informieren. Heute stellt der Landesbetrieb die neue neue Kampagne in Büsum und Hohwacht vor. Themen sind zum Beispiel die Sandvorspülungen auf Sylt, der Deichbau in Büsum oder der Schutz der Steilküste und die Bedeutung der Buhnen an der Ostseeküste. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 08:00

Sperrung des Rendsburger Kanaltunnels

Heute Abend wird der Rendsburger Kanaltunnel gesperrt. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt werden die Verkehrssensoren getestet und die Brandmeldetechnik gewartet. Von 21 Uhr bis morgen um 5 Uhr müssen Autofahrer über die A7 und Büdelsdorf ausweichen. Falls die Arbeiter nicht fertig werden, muss der Tunnel morgen Abend noch einmal gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2020 08:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Vormittags ist es heute in Schleswig-Holstein meist sonnig mit nur wenigen Wolken. Bis zum Abend wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Auch Regen ist später möglich. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Lübeck und 19 Grad in Flensburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.09.2020 | 06:00 Uhr