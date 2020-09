Stand: 03.09.2020 07:57 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Geduldsprobe für Autofahrer auf der B404

Auf der B404 zwischen Nettelsee und Kirchbarkau (Kreis Plön) ist gestern Abend ein mit Rinderhälften beladener Lkw umgestürzt. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt. Laut Polizei ist noch unklar, wann der Sattelzug geborgen werden kann. Er war in Höhe Warnau ins Schlingern geraten und von der Straße abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 08:00

27 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.090 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 27 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle ist mit 161 um einen Fall gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt, dass etwa 3.700 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Coronavirus-Infektion genesen sind. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 10:00

Verbesserungen auf Bahnstrecke Elmshorn-Hamburg angekündigt

Bahnpendler dürfen auf der Strecke zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Hamburg mit besseren Bedingungen rechnen: Laut Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will die Nordbahn ab Ende 2022 auf der Strecke erste Doppelstockzüge einsetzen, ab 2027 ausschließlich. Außerdem soll geprüft werden, wie das Land an Bundesgelder für den Bau weiterer Gleise auf dem stark genutzten Abschnitt kommen kann. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 07:00

Handewitt: Mann stirbt nach Streit durch Verletzungen

Nach einem Streit auf offener Straße ist in Handewitt bei Flensburg gestern Abend ein Mann gestorben. Der mutmaßliche Täter, der nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein bereits gefasst ist, soll ihn mit einem Messer angegriffen haben. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 06:00

Deutsche Meisterschaften im Beachvolleyball starten

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) beginnen heute die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. Vier Tage lang kämpfen bei den Frauen und Männern jeweils 16 Zweier-Teams um den Titel. Das Event findet unter Corona-Bedingungen statt: Nur 200 registrierte Fans dürfen pro Tag auf das abgeriegelte Gelände. Die Tickets für die Zuschauer waren schnell ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 06:00

Weiterhin Brandgeruch in Itzehoe

Auch drei Tage nach einem Feuer in einem Strohlager in Itzehoe-Edendorf (Kreis Steinburg) sollen die Anwohner weiterhin Türen und Fenster geschlossen halten. Laut Rettungsleitstelle hängt noch immer ein beißender Brandgeruch in der Luft. Eine Gesundheitsgefahr geht von dem Rauch laut Ordnungsamt aber nicht aus. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 06:00

Kerber erreicht die dritte Runde der US Open

Tennisspielerin Angelique Kerberhat die dritte Runde der US Open in New York erreicht. Die Kielerin gewann das deutsche Duell gegen Anna-Lena Friedsam 6:3 und 7:6. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 06:00

Wetter: Erst freundlich, dann regnerisch

Heute ist es zunächst freundlich, im Verlauf des Tages zieht es von der Nordsee her aber stark zu. Ab dem Mittag kann es regnen, zum Abend hin sind an der Nordseeküste einzelne Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Höchstwerte: 17 Grad auf Amrum, 19 Grad in Itzehoe bis 21 Grad in Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2020 06:00

