Stand: 01.09.2020 06:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neustart für die Flensburger Schiffbau Gesellschaft

Nach der Insolvenz der Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) soll die Werft mit halbierter Belegschaft von heute an wieder auf eigenen Beinen stehen. Eigentümer ist erneut die Tennor Holding von Investor Lars Windhorst. Am Mittag wollen sich die Akteure dazu äußern, wie es mittelfristig weitergeht. Erwartet wird, dass die Werft von Tennor einen Auftrag zum Bau zweier Frachtfähren erhält. Denn sonst gäbe es nichts zu tun. Auch mit diesem Auftrag könnte die Produktion nur schrittweise wieder anlaufen. Die neue FSG startet aus der Insolvenz ohne Schulden - die Gläubiger bekommen ihre Rechnungen voraussichtlich nur zu etwa einem Viertel bezahlt - und das auch erst in einigen Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 07:00

Grüner aus Flensburger Fraktion ausgeschlossen

Der Flensburger Grünen-Kommunalpolitiker Claudio Siber ist wegen seiner Rede auf einer Demonstration gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen am Sonnabend in Berlin aus der Fraktion in der Flensburger Ratsversammlung ausgeschlossen worden. Dies teilte der Fraktionsvorsitzende Clemens Schmidt am Montagabend mit. Siber hatte in Berlin die Schutzmaßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie, die Medien und die eigene Partei vehement kritisiert. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 06:00

Prozess startet gegen Falschfahrer: Versuchter Mord

Im Oktober 2018 hat ein Mann in Hemdingen (Pinneberg) als Falschfahrer einen Unfall verursacht. Von heute an muss er sich vor dem Landgericht Itzehoe verantworten - wegen versuchten Mordes. Laut Medienberichten soll der damals 25-Jährige absichtlich in den Gegenverkehr gefahren sein. Dabei soll er den Tod anderer Menschen billigend in Kauf genommen und so heimtückisch gehandelt haben. Der Angeklagte hatte bei seiner Fahrt ein entgegenkommendes Fahrzeug frontal gerammt und den Fahrer des Wagens schwer verletzt. Ein Alkoholtest des Angeklagten ergab 1,2 Promille. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 12:00

Feuer in Itzehoe: Fenster geschlossen halten

Nach Angaben der Feuerwehr ist in Itzehoe gestern Abend der Brand auf einem Bauernhof vom Sonntag wieder aufgeflammt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Mehrere Strohballen brennen langsam vor sich hin und es qualmt stark. Wie lange die Warnmeldung noch bestehen bleibt, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 06:00

Kerber bei US Open in Runde zwei

Die Kielerin Angelique Kerber hat bei den US Open ihr Erstrundenspiel gewonnen. Kerber war nach siebenmonatiger Pause ohne Matchpraxis angetreten - und siegte souverän gegen die Australierin AjlaTomljanović mit 6:4, 6:4. In der zweiten Runde trifft die 32-Jährige auf Anna-Lena Friedsam. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 07:00

Fußball-Regionalliga: Neustart unter Corona-Bedinungen

Am Wochenende startet die Fußball-Regionalliga. Da es in der vergangenen Saison keine Absteiger gab,spielen nun 22 Teams in der vierten Liga. Geisterspiele wird es in der Spielzeit 2020/2021 vorerst nicht geben. In SH dürfen 500 Fans in die Stadien. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 15:40

Lübecks Testspiel bei Düsseldorf fällt aus

Das für heute angesetzt Testspiel des Fußball-Drittligisten VfB Lübeck bei Fortuna Düsseldorf fällt aus. Der Zweitligist sagte die Partie aufgrund von Personalproblemen ab. Ein Ersatzgegner ließ sich für den VfB nicht finden, so dass Coach Rolf Landerl stattdessen zwei Trainingseinheiten für den Dienstag ansetzte. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 15:40

16 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.044 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind 16 Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 160 gleich. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt, dass etwa 3.700 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Coronavirus-Infektion genesen sind. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 12:00

Rocker-Affäre: Datenschutzpanne

In der Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses (PUA) zur Klärung der sogenannten Rocker-Affäre, ist es am Montag zu einer schweren Panne gekommen. Dabei wurde die nicht öffentliche Aussage eines Zeugen des Landeskriminalamtes über das Parlamentsradio übertragen und damit im Internet gestreamt. Das Datenschutzgremium des Landtags will sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Vorfall befassen. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 19:30

Wetter: Heiter und trocken

Heute ist es überwiegend heiter und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Glücksburg bis 21 Grad in Itzehoe. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost- bis Ost. Vor allem an der Ostsee sind starke Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 01.09.2020 08:05

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.09.2020 | 08:00 Uhr