Stand: 31.08.2020 06:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sieben neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.028 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind sieben Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 160 gleich. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt, dass etwa 3.600 Menschen in Schleswig-Holstein nach einer Coronavirus-Infektion genesen sind.

Nach Havarie: Schleusentor in Kiel-Holtenau wird untersucht

Tauchen sollen heute das beschädigte Schleusentor in Kiel-Holtenau untersuchen. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt steht noch nicht genau fest, wie groß der Schaden am Tor der Nordschleuse tatsächlich ist. Ein Frachter war am Sonnabendmorgen gegen das geschlossene Schleusentor gefahren. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei war zum Zeitpunkt des Unfalls kein Lotse an Bord. Warum, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2020 08:00

Landwirte aus Schleswig-Holstein protestieren

Einige Dutzend Landwirte aus Schleswig-Holstein sind in Koblenz (Rheinland-Pfalz) angekommen Dort treffen sich heute die europäischen Agrarminister. Die Landwirte wollen nach Angaben der Bauern-Protest-Bewegung "Land schafft Verbindung" mit ihnen über die Landwirtschaftspolitik und das Höfesterben sprechen. Um auf ihre Sorgen hinzuweisen, treffen sich außerdem Landwirte heute Abend auf einem Feld bei Neumünster. In direkter Nähe zur A7 wollen sie mit ihren Treckern und eingeschaltetem Blinklicht auf ihre Zukunftsängste hinweisen. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2020 08:00

Bahnstrecke Hamburg-Lübeck wieder komplett frei

Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck ist wieder zweigleisig befahrbar. Laut Bahn fahren die Züge seit heute morgen wieder regulär. Wegen Schäden an den Oberleitungen waren am Sonnabend drei Züge liegen geblieben. Die Reparaturarbeiten zogen sich bis in den Sonntagabend. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2020 06:30

Landesmusikrat fordert weitere Lockerungen

Chorleiter, Kirchenmusiker und Musikschulchefs dürfen ab Mitte der Woche wieder in geschlossenen Räumen proben lassen. Das hatte die Landesregierung angekündigt. Allerdings helfe dieser Status der Musikkultur in Schleswig-Holstein nicht, sagt der Präsident des Landesmusikrates, Volker Mader. Er fordert, dass auch Auftritte und Konzerte wieder erlaubt werden. Die neuen Regeln für die Freizeit-Musiker in Schleswig-Holstein will die Regierung morgen im Kabinett verabschieden. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2020 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und einzelnen Quellwolken. In Richtung Ostsee sind Schauer möglich, meist bleibt es aber überall trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Schönberg (Holstein) bis 21 Grad in Geesthacht. Dazu weht ein schwacher, an der See mäßiger Nord- bis Nordwestwind. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad auf Amrum und 19 Grad in Ahrensburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.08.2020 | 06:00 Uhr