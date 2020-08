Stand: 30.08.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Lagerhalle auf Bauernhof abgebrannt

In Itzehoe hat ein Feuer die Lagerhalle eines Bauernhofs zerstört. Nach Angaben der Polizei brauchte die Feuerwehr vier Stunden, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Bei dem Brand am Sonntag sei auch ein Traktor beschädigt worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung nicht aus und beschlagnahmte den Brandort. Die Schadenshöhe ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 10:00

Bahnstrecke HH-Lübeck: Bis zum Abend gesperrt

Auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck sollen am Sonntagabend wieder Züge fahren können. Das teilt die Bahn mit. Seit Sonnabend ist der Streckenabschnitt bei Bargteheide gesperrt. Dort gab es einen Oberleitungsschaden, zwei Züge mussten evakuiert werden. Bis voraussichtlich 18 Uhr dauern die Reparaturarbeiten an. Bis dahin fahren die Regionalszüge nur zwischen Hamburg und Ahrensburg. Nach Bad Oldesloe fahren ersatzweise Busse. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 12:00

Sieben neue bestätigte Corona-Infektionen in SH

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 4.021 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das sind sieben Fälle mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle blieb gleich. Aktuell befinden sich sechs Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 12:00

Nach Corona-Fall bei Veszprem: THW sagt Testspiel ab

Handball-Bundesligist THW Kiel hat kurzfristig das für Sonntag geplante Testspiel beim ungarischen Rekordmeister Veszprem abgesagt. Als Grund nannten die "Zebras" in einer Mitteilung vom Samstagabend einen positiven Befund nach einem Coronavirus-Test im engeren Umfeld der Ungarn. Der positiv Getestete wurde vom zuständigen Gesundheitsamt umgehend in Quarantäne geschickt. Er soll zuletzt keinen Kontakt zur Mannschaft gehabt haben. Zu dem Spiel sollten 4.000 Zuschauer in die Halle gelassen werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 14:30

Holstein Kiel verliert Testspielt in den Niederladen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein Testspiel am Sonnabend bei Twente Enschede mit 2:3 verloren. Die Partie zum Abschluss des Trainingslagers der Kieler in Wageningen war der Öffentlichkeit zuvor nicht bekanntgegeben worden, weil die niederländischen Behörden das aus Corona-Schutzgründen untersagt hatten. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 14:30

VfB Lübeck gewinnt Testspiel gegen Heide mit 5:1

Fußball-Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat nach 175-tägiger Pause erstmals wieder ein Spiel vor Zuschauern ausgetragen. 462 Fans waren am Sonnabend an der Lohmühle Zeugen des Testspiels gegen den Regionalligisten Heider SV - das die Lübecker mit 5:1 gewannen. 500 Tickets hätten verkauft werden dürfen. Den nächsten Test absolviert der VfB am Dienstag beim Zweitligist Fortuna Düsseldorf. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 14:30

NOK-Havarie: Frachter fuhr ohne Lotsen

Am Samstagmorgen ist der Frachter "Else" in Kiel gegen das Schleusentor der Nordkammer gekracht. An Bord war kein Lotse, obwohl Schiffe dieser Größe einen an Bord haben müssen. Das Schleusentor ist nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau nicht mehr zu gebrauchen. Bis auf weiteres ist die Nordkammer der Schleuse für den Schiffverkehr gesperrt. Unklar ist, wie hoch der Schaden ist. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 08:00

Wetter: Sonne und Wolken bis 22 Grad

Heute einige Zeit Sonne, aber auch mal dichte Wolken und vor allem in Nordfriesland örtlich kurze Schauer, zur Elbe hin insgesamt am freundlichsten und dort meist trocken. Höchstwerte 19 Grad auf Sylt bis 22 Grad in Geesthacht. Schwacher bis mäßiger Nord- bis Nordwestwind, am Abend an der Nordsee auffrischend. Abendtemperaturen um 18 Uhr: 17 Grad in Niebüll und 21 Grad in Schwarzenbek. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2020 11:05

