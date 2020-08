Stand: 27.08.2020 07:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Neue Landrätin in Pinneberg

Die Kreisverwaltung Pinneberg hat zum ersten Mal eine Frau an der Spitze. Der Kreistag hat gestern Abend die 56-jährige Elfie Heesch zur neuen Landrätin gewählt. Die Entscheidung fiel erst im dritten Wahlgang. Die Kreisverwaltung ist mit etwa 1.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber im Kreis Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2020 06:30

Suspendierung von Nommensen war rechtens

Der frühere stellvertretende Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, ist zurecht als Polizist suspendiert worden. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entschieden. Nommensen hatte gegen seine vorläufige Entfernung aus dem Landesdienst geklagt. Hintergrund sind die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft gegen Nommensen - es geht um möglichen Geheimnisverrat. Er soll mehrfach vertrauliche Informationen an Journalisten weitergegeben haben. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2020 06:00

Fährbetrieb nach Oslo wird eingeschränkt

Color Line unterbricht den regelmäßigen Fährbetrieb zwischen Kiel und Oslo. Grund ist laut Reederei eine Entscheidung der norwegischen Regierung, eine Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland einzuführen. Wie lange die Unterbrechung dauert, steht noch nicht fest. Die Schiffe "Color Magic" und "Color Fantasy" fahren von morgen an ab Oslo ausschließlich als Ostsee-Kreuzfahrt ohne Landgang. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2020 05:30

Gas-Alarm in Hamfelde

Ein Bagger hat gestern Nachmittag in Hamfelde (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine Gasleitung durchtrennt. Deshalb musste eine Behindertenwerkstatt geräumt werden. Die Einrichtung liegt in der Nähe der Baustelle. Techniker konnten das Leck inzwischen schließen. | NDR Schleswig-Holstein 27.08.2020 05:30

Das Wetter: Erst Regen, später freundlicher

Der Tag beginnt mit dichten Wolken und Regen. Der lässt später nach und es gibt einen Mix aus Sonne, Wolken und nur noch einzelnen Schauern. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Eckernförde bis 20 Grad in Ahrensburg. Anfangs weht noch ein frischer bis starker West- bis Nordwestwind, vor allem an der Nordsee gibt es noch stürmische Böen, die im Verlauf dann nachlassend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 17 Grad in Husum und an der Hohwachter Bucht bis 18 Grad in Büchen.

