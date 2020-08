Stand: 21.08.2020 07:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Coronavirus in SH: 21 neue Infektionen bestätigt

Jeden Tag veröffentlicht das Land Schleswig-Holstein neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.872 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 20.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 21 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2020 08:00

Landrat: Rückkehrer halten sich nicht an Corona-Auflagen

Wer aus einem Risikogebiet zurück nach Schleswig-Holstein kommt, muss in Quarantäne und sich beim zuständigen Gesundheitsamt melden. So lauten gerade die Regeln in Schleswig-Holstein, an die sich offenbar aber nicht alle halten. Der Landrat des Kreises Herzogtum-Lauenburg Christoph Mager (CDU) teilte mit, dass sich die wenigsten Rückkehrer aus Risikogebieten tatsächlich meldeten. Dem Gesundheitsamt des Kreises liegen Daten von mehr als 200 Rückkehrern aus Risikogebieten vor, die sich bisher noch nicht gemeldet haben. Mager befürchtet, dass sich viele der Rückkehrer nicht an die Quarantänepflicht halten und kündigte an, dass das Gesundheitsamt sie ab heute kontrollieren wird. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2020 06:00

Jugendherbergen kämpfen weiterhin ums Überleben

Die Deutschen Jugendherbergen (DJH) im Norden stehen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Den 45 Unterkünften in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen droht trotz Sparmaßnahmen und Kurzarbeit ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich. Um die Unsicherheit von Lehrern und Eltern in der Pandemie zu reduzieren und sie zum Buchen zu animieren, werden die 39 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein vorerst keine Stornokosten berechnen. Vorraussetzung: Mindestens ein Reiseteilnehmer ist nachweislich an Corona erkrankt oder die Klasse ist in Quarantäne. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2020 06:00

Acht Lehrer-Klagen zum Präsenzunterricht abgewiesen

Das Verwaltungsgericht in Schleswig hat acht Klagen von Lehrern zum Thema Präsenzunterricht abgewiesen. Zehn Lehrer in Schleswig-Holstein hatten noch vor dem Schulstart dagegen geklagt, trotz der Corona-Pandemie Unterricht in der Schule zu geben. Nur weil jemand zu einer Personengruppe gehöre, bei der allgemein häufiger schwere Corona-Krankheitsverläufe beobachtet würden, reiche das für eine Befreiung nicht aus, hieß es. Lehrer könnten keine "Null-Risiko-Situation" erwarten. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) zeigte sich mit der Entscheidung zufrieden - die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft dagegen enttäuscht. Sie will die jeweiligen Schutzmaßnahmen bei den Lehrern nochmals prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 20:00

Wetter: Viel Regen, aber warm

Der Tag startet mit vielen Wolken und Regen, manchmal kann es zu Schauern kommen oder sogar Gewittern. Zum Nachmittag und Abend hin gibt es von der Nordsee her aber Auflockerungen und dann ist es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 24 Grad in Kiel, 26 Grad in Husum und bis 29 Grad am Schaalsee. Auch zum Feierabend bleibt es warm. Um 18 Uhr betragen die Temperaturen: 22 Grad in Niendorf und 24 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2020 06:00

