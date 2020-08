Stand: 20.08.2020 07:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer an Schule in Kiel-Elmschenhagen

Die Feuerwehr ist am Morgen zu einem Brand an einer Schule in Kiel-Elmschenhagen ausgerückt. Die Flammen hätten sich von einem Schuppen schnell auf ein Nebengebäude der Lilli-Martius Schule ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Beide Gebäude seien dadurch stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unklar. Die betroffenen Gebäude wurden zunächst beschlagnahmt. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 07:30

Fehler beim Arbeitslosengeld II in Nordfriesland

Zahlreiche Anträge auf Sozialleistungen sind nach Angaben des Landrats Florian Lorenzen im Jobcenter Nordfriesland seit März zu streng geprüft und abgelehnt wurden, obwohl sie berechtigt waren. Einige Sachbearbeiter hätten weiterhin Wohnungsgröße und Vermögensverhältnisse geprüft, obwohl diese Vorgaben aufgrund von Corona weggefallen seien, sagte der Leiter des Jobcenters, Axel Scholz. Vorhandene Anträge werden nun neu ausgewertet. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 08:00

Prien: Maskenpflicht an Schulen kommt

Die Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein kommt. Das hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bekannt gegeben. Lehrer und Schüler aller Jahrgänge sollen ab Montag verpflichtet werden, auf dem Schulgelände einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht für den Unterricht, sondern für die Bereiche, in denen sich laut Prien "die Kohorten vermischen". Die Elternbeiräte begrüßen die Regelung. Nun herrsche Klarheit. Lob für die Entscheidung kommt auch von den Grünen und der FDP, die Opposition hätte diesen Schritt gerne früher gesehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 06:00

26 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland auf den höchsten Wert seit Ende April gestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter laut Robert Koch Institut 1.707 neue Corona-Infektionen. In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 26 gestiegen. Damit wurden laut Landesregierung insgesamt 3.851 Corona-Fälle (Stand 19.08.) registriert. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 06:00

Bäume in verschiedenen Städten werden bewässert

Nicht nur den Wäldern in Schleswig-Holstein macht die Hitze der vergangenen Wochen zu schaffen - vor allem die Stadtbäume drohen auszutrocknen. In Städten wie Pinneberg, Heide, Lübeck und Norderstedt werden die Bäume deshalb bewässert. Bis zu 100 Liter Wasser benötigt ein Baum am Tag. Im Juli hatte es in Schleswig Holstein im Schnitt aber nur 85 Liter pro Quadratmeter geregnet. Die Betriebs-und Bauhöfe sind deshalb täglich unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 07:00

Wäldern in SH geht es vergleichsweise gut

Den Wäldern in Deutschland geht es nicht gut. Wie nun bekannt wurde, müssen bundesweit etwa 285.000 Hektar aufgeforstet werden, das sind 40.000 Hektar mehr als gedacht. Im Vergleich zu anderen Bundesländern stehe es um die Wälder in Schleswig-Holstein besser, meint die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Das hänge vor allem damit zusammen, dass es hier mehr Laub- als reine Fichtenwälder gibt. Denn Schädlinge, wie zum Beispiel der Borkenkäfer, können ganze Fichtenwälder in kurzer Zeit vernichten. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 07:00

Spahn im UKSH Kiel: Kliniken sollen entlastet werden

Klare Botschaft von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern in Kiel: Schulen und Kitas, Wirtschaft und Handel haben Vorrang vor Karneval oder Privatfeiern. Er lobte die Leistungen der Pflegekräfte und Ärzte in der Pandemie und dankte ihnen. Zugleich räumte er ein, dass Lob allein nicht genüge, sondern die Krankenhäuser auch ausreichende finanzielle Mittel haben müssten. Spahn kündigte für September einen Gesetzentwurf an, der den Krankenhäusern in einer Art Gesamtjahresschau finanziell helfen solle. Außerdem zeigte sich Spahn zuversichtlich, dass Bund und Länder eine einheitliche Regelung für Privatfeiern in Corona-Zeiten finden. | NDR Schleswig-Holstein 20.08.2020 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Bis zum Mittag gibt es heute bei etwa 20 Grad dichte Bewölkung, zum Nachmittag ist es dann heiter bis wolkig. Teilweise ist es windig. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf 25 Grad in Kiel und Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) und auf 24 Grad in Högel (Kreis Nordfriesland).

