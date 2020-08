Stand: 19.08.2020 06:56 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ab heute: Lockerungen für Mannschaftssport

Ab heute dürfen wieder mehr als zehn Menschen gemeinsam in den Vereinen trainieren, auch ohne Abstände einzuhalten. Auch Testspiele, teilweise auch mit Zuschauern sind wieder erlaubt. Voraussetzung: Ein strenges Hygienekonzept und Kontaktlisten. Die ab heute geltenden Lockerungen betreffen ausschließlich den Vereinssport - sportliche Treffen unter Freunden mit mehr als zehn Personen ist weiterhin nicht erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2020 06:00

Sylt: Gestrandetes Schiff soll geborgen werden

Das Vermessungsschiff MS "Oland" soll heute bei Tageslicht geborgen werden, das teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit. Das Schiff war gestern nach einem Wassereinbruch an einen Strand auf Sylt gefahren, um nicht zu sinken. Es hatte zuvor direkt vor dem Westerländer Hauptstrand eine Buhne gestreift und war dabei leckgeschlagen. Daraufhin brach Wasser in das 23 Meter lange Schiff ein. Die Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2020 06:00

Feuer in Krumstedt - Dieseltank explodiert

In Krumstedt (Kreis Dithmarschen) ist eine Halle eines landwirtschaftlichen Betriebs komplett niedergebrannt. Laut Rettungsleitstelle West befanden sich in der Halle unter anderem Traktoren und ein 1.000-Liter-Dieseltank. Dieser sei im Feuer explodiert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die rund 70 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergriffen. Die Nachlöscharbeiten in Krumstedt laufen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 19:00

Corona im Kinderkurheim Nordfriesland

In einem Kinderkurheim in Nordfriesland sind vier Kinder aus Hamburg mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Kreisverwaltung am frühen Dienstagabend bestätigt. Die meisten der 50 Mädchen und Jungen sind noch in dem Kinderkurheim, sollen aber in den kommenden Tagen zurückreisen. Den genauen Ort gibt die Kreisverwaltung nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 17:00

Wetter: Kurze Schauer möglich

Heute gibt es neben lockeren Wolken viele sonnige Abschnitte, vereinzelt sind aber kurze Schauer möglich. Doch es bleibt meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad am Fehmarnbelt, 25 Grad in Neumünster und bis zu 27 Grad in Lauenburg. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 22 Grad in Dahme und bis 25 Grad in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.08.2020 | 06:00 Uhr