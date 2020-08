Stand: 18.08.2020 08:26 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Rendsburg: Mann ertrinkt im Obereiderhafen

Im Rendsburger Obereiderhafen ist ein Mann ertrunken. Der leblose Körper des 39-Jährigen konnte laut Polizei von Helfern erst nach einiger Zeit und einer aufwendigen Suche geborgen werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:00

Warnstreik bei Harry-Brot in Schenefeld

Bei Harry-Brot in Schenefeld (Kreis Pinneberg) haben laut Gewerkschaft NGG mehr als 80 Beschäftigte nicht gearbeitet und für mehr Lohn gestreikt. Demnach forden die Beschäftigten 6,2 Prozent merh Geld. Wegen der Corona-Situation sei eine Lohnerhöhung im Moment nicht drin, so das Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:00

Niebüll: Auto stößt mit Zug zusammen

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist ein Auto mit einem Zug der NEG zusammengestoßen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, allerdings lief bei dem Unfall in der Klanxbüller Straße Kraftstoff aus. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch nicht geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:00

Corona: Schulen im Land fühlen sich alleine gelassen

Bei einem Corona-Fall entscheiden Schulen individuell, wie damit umgegangen wird. Es gibt zwar Richtlinien vom Bildungsministerium. Die Schulen entscheiden in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern allerdings selbst. Offen wollen die meisten Schulleiter im Land das Bildungsministerium nicht kritisieren. Doch viele von ihnen wünschen sich nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein eine einheitliche Linie sowie mehr Unterstützung. Diese wird es aber wohl auch künftig nicht geben. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage mit: "Grundsätzlich werden die konkreten Maßnahmen vor Ort durch die Schule in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden entschieden." | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:00

Mietrecht: Immer mehr Fragen beim Mieterbund

Nach Angaben des Mieterbundes in SH haben die Beratungsgespräche zu Schönheitsreparaturen in den vergangenen Jahren um etwa 50 Prozent zugenommen. Dabei gehe es unter anderem auch um die Frage, wer bei einem Auszug für Streichen und Tapezieren zuständig ist. Vermieter würden oft alles geben, um eine Kaution zum Beispiel wegen einer schlecht gestrichenen Wohnung einzubehalten, so der Mieterbund. Dass Vermieter versuchten, die Pflichten abzuwälzen, weist der Eigentümerverband Haus und Grund zurück. Der Verband spricht von einigen wenigen unseriösen Hausverwaltern. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:00

Gassi-Regeln für Hundebesitzer sorgen für Diskussionen

Die von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) geplanten strengeren Regeln für Hundebesitzer sorgen für Diskussionen in Schleswig-Holstein. Laut Entwurf sollen Hunde zweimal täglich für mindestens insgesamt eine Stunde Auslauf bekommen. Die Veterinärämter der Kreise sollen das kontrollieren. Jörg Bülow vom Gemeindetag ist allerdings der Meinung, dass das niemals kontrolliert werden könne. Die Behörden seien mit ihrem Personal ohnehin schon am Limit. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2020 06:00

Corona: 3.807 bekannte Fälle in SH

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 17 gestiegen. Wie die Landesregierung auf ihren Internetseiten mitteilte, wurden bisher (Stand 17.8.) insgesamt 3.807 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden 17 Corona-Patienten behandelt. Rund 3.400 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten als genesen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 10:00

Wetter: Immer wieder Schauer und Gewitter

Heute gibt es bei wechselnder Bewölkung immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Diese fallen lokal kräftig aus mit Starkregen und Sturmböen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad in Westerland bis 25 Grad in Geesthacht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 21 Grad in Timmendorfer Strand und 23 Grad in Elmshorn. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2020 08:05

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2020 | 08:00 Uhr