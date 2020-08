Stand: 17.08.2020 07:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Strände am Wochenende gut gefüllt

Der Hochsommer hat am Wochenende für volle Straßen und Strände in Schleswig-Holstein gesorgt. Vor allem an der Ostsee waren die Strände nach Angaben der Urlaubsgemeinden schon ab Mittag dicht - zum Beispiel in Rettin, Pelzerhaken, Haffkrug und Scharbeutz. In Travemünde beklagen die Verantwortlichen, dass die Strandgäste viel Müll hinterlassen haben - allein gestern hat die Strandreinigung dort demnach umgerechnet mehr als 500 Badewannen voll Abfall gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2020 06:00

Wieder Linienflüge ab Lübeck

Flughafen Lübeck nimmt heute nach mehreren Jahren wieder den Linienbetrieb auf. Die erste Maschine von Lübeck Air fliegt an fast jedem Wochentag nach München und Stuttgart. Kritik kommt von Umweltschützern: Rund 50 Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion wollten am Morgen den ersten Start verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2020 06:00

Unterricht nach Corona-Fällen

An der Gemeinschaftsschule Heide-Ost (Kreis Dithmarschen) läuft der Unterricht heute ganz normal - trotz bestätigter Corona-Fälle in der Schülerschaft. Das hat die Schulleitung am Abend bekannt gegeben. Demnach können, bis auf einige Schüler, die das Gesundheitsamt vorsorglich in Quarantäne geschickt hat, alle Schüler wieder in die Schule kommen. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2020 06:00

Wetter: Viel Sonne, einzelne Schauer möglich

Heute ist es zuerst fast überall wieder sonnig. An der Nordsee und Elbe ziehen Wolken auf und es sind vereinzelt Schauer möglich. Im Tagesverlauf wird von Südwesten her allmählich wolkiger und am Abend sind vor allem in Dithmarschen und Steinburg Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad in Damp bis 31 Grad in Bad Oldesloe. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost, mit den Gewittern auf Südwest drehend. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 24 Grad in Büsum und 29 Grad in Lübeck.

