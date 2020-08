Stand: 16.08.2020 11:08 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schrauberwerkstatt brennt aus

In Klein Klinkrade im Kreis Herzogtum Lauenburg ist heute Morgen eine Scheune, in der sich eine Schrauberwerkstatt befand, komplett abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Das Gebäude brannte nach Polizeiangaben aber komplett aus. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2020 10:00

Verfolgungsjagd in Flensburg

In Flensburg hat sich am Sonntagmorgen ein betrunkener Mann in einem Mietwagen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut Leitstelle hatte er am Morgen versucht auf der Schiffbrücke zu wenden. Als die Polizei ihn kontrollieren wollte, raste er dem Streifenwagen davon. Nach etwa zehn Kilometern endete die Verfolgungsfahrt um kurz vor 7 Uhr in einer Sackgasse. Der Flensburger hatte einen Atemalkohol von 1,69 Promille. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2020 08:00

14 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Jeden Tag veröffentlicht das Land Schleswig-Holstein neue Zahlen zur Corona-Pandemie. Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.782 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 15.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 14 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2020 08:00

Wetter: Viel Sonnenschein

Heute gibt es vor allem zur Elbe hin sowie in Ostholstein recht viel Sonnenschein, im Verlauf zur Nordsee hin aber einige lockere Quellwolken - es bleibt jedoch weiter trocken. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad in Brodersby, 29 Grad in Schleswig und bis 32 Grad in Grambek. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 24 Grad am Schönhagener Strand, 27 Grad in Schleswig und 30 Grad in Mölln. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2020 08:00

