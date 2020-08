Stand: 13.08.2020 09:01 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Berufsfeuerwehren demonstrieren vor Landeshaus

Sie wollen bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld: Deshalb demonstrieren heute vor dem Landeshaus in Kiel Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehren aus Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck. Der Finanzausschuss debattiert heute über ein Gesetz zur Verbesserung der Besoldungsstruktur. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 10:30

Betrunkener Vater fährt Sohn in Kita

Ein stark betrunkener 49 Jahre alter Mann hat seinen Sohn mit dem Auto zur Kita im Itzehoer Umland (Kreis Steinburg) gefahren. Nachdem der Vater seinen Sohn in der Kita abgegeben hatte, machte die Polizei bei dem Mann einen Atem-Alkoholtest. Dieser habe einen Wert von 2,33 Promille ergeben, so die Polizei. Grund dafür seien einige Flaschen Bier am Vorabend gewesen, habe der Vater behauptet. Die Autoschlüssel des Mannes sowie sein Führerschein wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 10:00

FSG: Gläubiger kommen auf Werftgelände zusammen

Am Vormittag startet auf dem Gelände der insolventen Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) die Gläubigerversammlung. Alle, die offene Forderungen an die FSG haben, werden dabei über das Insolvenzverfahren informiert. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 10:00

Bahn: Strecke zwischen Lübeck und Kiel nach Sperrung wieder frei

Die Zugstrecke zwischen Lübeck und Kiel ist laut Bahn wieder frei. Zwischen Plön (Kreis Plön) und Pönitz (Kreis Ostholstein) war die Strecke laut Deutscher Bahn seit dem Morgen auf Grund eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Züge aus Kiel endeten und starteten in Plön. Züge aus Lübeck endeten und begannen in Pönitz. Laut Bahn wurden Busse auf dem gesperrten Abschnitt eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 10:30

SPD will Begriff "Rasse" streichen

Die SPD im Kieler Landtag will den Begriff der Rasse aus allen Rechtstexten verbannen lassen. Ein nicht definierter "zeitgemäßer Begriff" solle ihn ersetzen. Dies geht aus einem Antrag der Fraktion hervor. Die SPD will die Landesregierung zu einer entsprechenden Bundesratsinitiative auffordern. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 09:00

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um 39 Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.714 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 12.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag 39 gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 158 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet, genauso viele wie am Tag zuvor. Insgesamt mussten 558 Menschen im Krankenhaus behandelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

Brennende Fahrzeuge in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in der Nacht mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Laut Polizei brannten auf einem Parkplatz nahe der Fischtreppe mehrere Fahrzeuge komplett aus. Ob es sich um Brandstiftung handelt, wird jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

"Bayern geht vor" - Söder sagt Besuch in SH ab

Eigentlich wollte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute nach Schleswig-Holstein kommen. Jetzt hat er kurzfristig abgesagt. Grund ist eine Panne an Corona-Teststationen in Bayern. 44.000 Reiserückkehrer aus dem Ausland warten nach Tests an den bayerischen Autobahnen noch auf ihre Ergebnisse, darunter auch 900 nachweislich positiv getestete. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeigte Verständnis für die kurzfristige Absage seines bayerischen Kollegen. "Er hat mich vorhin angerufen und informiert", sagte er NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

Sportler dürfen wieder trainieren und spielen

Ab dem 19. August darf in Schleswig-Holstein wieder mit ganzer Mannschaft trainiert werden. Vertreter der Sportverbände haben sich dazu heute mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) getroffen. Bislang war Training nur in Gruppen bis maximal zehn Personen möglich. Auch Test- und Ligaspiele sind dann wieder erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

Bombe in Schwentinental entdeckt

In Schwentinental bei Kiel ist erneut eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll die 500-Pfund schwere Bombe morgen Vormittag entschärft werden. Betroffen von der Evakuierungsaktion ist auch der Kieler Stadtteil Elmschenhagen und die B 76, die am Freitag ab 9:45 Uhr gesperrt werden soll. Rund 1.000 Personen müssen bis 10 Uhr ihre Häuser, Wohnungen oder Büros verlassen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

Das Wetter: Sonne und Hitze

Heute gibt es reichlich Sonne. Zur Elbe hin entwickeln sich einige flache Quellwolken. Es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 27 Grad in Eckernförde, 30 Grad in Rendsburg und 32 Grad in Reinbek. An der Ostsee werden es 23 bis 26 Grad. Der Wind weht mäßig aus Osten mit frischen bis starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2020 06:00

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2020 | 06:00 Uhr