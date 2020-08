Stand: 07.08.2020 06:42 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Prozessstart wegen sexuellen Missbrauchs

Wegen sexuellen Mißbrauchs von Kindern steht ab dem Mittag ein 30-Jähriger vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe. Laut Staatsanwaltschaft geht es insgesamt um 19 Fälle, die teilweise als besonders schwer gelten. Als Tatorte nennt die Anklage Elmshorn und Pinneberg. Die Vorfälle sollen sich im häuslichen Bereich zugetragen haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2020 07:00

Prozess um Autohändler-Mord vor 25 Jahren beginnt

Heute beginnt am Lübecker Landgericht der Prozess um einen 25 Jahre zurückliegenden Mord an einem Autohändler in Lübeck. Angeklagt sind ein heute 46-Jähriger und ein heute 56-Jähriger aus Litauen. Sie sollen im Juli 1995 einen 44 Jahre alten Gebrauchtwagenhändler in seiner Wohnung erstochen haben, um an dessen Einnahmen zu gelangen. Die beiden Tatverdächtigen waren nach der Tat zunächst im Ausland untergetaucht. Erst 2015 führte nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein automatisierter Abgleich von europäischen DNA-Datenbanken zu einem Treffer. | NDR Schleswig-Holstein 07.08.2020 06:00

Verwaltungsgericht: Lehrerin muss vorerst nicht unterrichten

Eine Lehrerin in Schleswig-Holstein, die wegen einer Lungenerkrankung zu den Corona-Risikogruppen gehört, muss nach einem Gerichtsbeschluss vorerst nicht in der Schule Präsenzunterricht geben. Das Verwaltungsgericht in Schleswig untersagte am Donnerstag dem Kieler Bildungsministerium, die Lehrerin aus dem Kreis Segeberg bis zu einer endgültigen Entscheidung wie geplant einzusetzen. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind etwa 20 ähnliche Klagen beim Verwaltungsgericht sowie bei Arbeitsgerichten anhängig. Der jetzt gefasste Beschluss sei die erste Gerichstentscheidung hierzu in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 20:00

Heide lockert Corona-Regeln wieder

In Heide (Kreis Dithmarschen) werden die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen schrittweise wieder gelockert. Das hat die Kreisverwaltung am Donnerstag mitgeteilt. Die Veranstaltungs- und Kontaktsperren sowie Einschränkungen für die Geschäfte in der Fußgängerzone sollen von Sonnabend an wegfallen. Die Maskenpflicht auf dem Heider Wochenmarkt soll allerdings bis zum 23. August bestehen bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 17:00

Wetter: Viel Sonnenschein bis 32 Grad

Heute gibt es viel Sonnenschein, nur später zum Herzogtum Lauenburg und nach Stormarn hin könnte es ein paar Wolken geben, doch es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 29 Grad in Flensburg und zu bis 32 Grad in Reinbek, an der Ostsee und auf den Nordfriesischen Inseln 25 bis 28 Grad. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 25 Grad auf Föhr und 30 Grad in Glinde.

