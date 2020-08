Stand: 06.08.2020 07:18 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer und Explosion in Fußgängerzone von Heide

Am Mittwochabend hat sich in der Heider Innenstadt (Kreis Dithmarschen) eine Explosion ereignet. Ein NDR Reporter hat das Geschehen verfolgt. Nach einem lauten Knall brach demnach in einem Friseursalon in der Friedrichstraße ein Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit mehr als 70 Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Eine ältere Frau, die in der Wohnung im ersten Stockwerk des Geschäftshauses lebt, konnte sich retten. Augenzeugen berichteten, dass mehrere Personen geflüchtet sein sollen. Die Polizei war nach wenigen Minuten mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahm unmittelbar die Fahndung auf. Nach Angaben der Beamten vor Ort werden Brandermittler voraussichtlich heute Vormittag mit den Ermittlungen im Gebäude beginnen. Weitere Angaben will die Polizei erst danach machen. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 07:00

Kritik am Konzept von Bildungsministerin Prien

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW hat mit Kritik auf das Konzept von Bildungsministerin Prien zum Schulstart reagiert. Defizite sieht die GEW unter anderem in der technischen Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer. Unter anderem würden sie laut GEW dringend Dienstlaptops brauchen. Auch die Lüftungsanlagen in den Schulen müssten auf neuesten Stand gebracht werden. Für die Elternsprecherin der Gymnasien in Schleswig-Holstein sollte man das Thema digitales Lernen weiter im Auge behalten: Dazu müssten Lehrer und Schüler intensiv geschult werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 07:00

Schulstart in SH: Ministerin Prien live bei NDR 1 Welle Nord

Die Schulen in Schleswig-Holstein sind derzeit in den letzten Vorbereitungen für das neue Schuljahr. Mit dem Start am Montag gibt es wieder regulären Unterricht - aber unter Corona-Bedingungen. An den Grundschulen soll im Klassenverband unterrichtet werden, an den weiterführenden Schulen ist so viel Unterricht wie möglich in kleinen Gruppen vorgesehen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ist heute von 8 bis 9 Uhr bei NDR 1 Welle Nord live im Studio und gibt Antworten. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 08:00

Sportvereine in SH sind gefrustet

Dass es keine weiteren Corona-Lockerungen in Schleswig-Holstein gibt, sorgt für Frust bei den Sportvereinen im Land. Denn diese dürfen weiterhin keine Testspiele absolvieren - und höchstens in Zehnergruppen trainieren. Der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband hat für die mehr als 550 Vereine einen Brief an die Staatskanzlei geschrieben. Er hofft, dass bis Ende August doch noch normales Training möglich ist. Sonst sei der geplante Saisonstart Mitte September kaum zu halten. Die Deadline Ende August nennt auch der Landes-Handball-Verband. Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau etwa plant weite Reisen für seine Testspiele - etwa nach Hannover oder Dortmund, wo solche Partien erlaubt sind. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 07:00

Neues Corona-Testzentrum in Heide

In Schleswig-Holstein wird die Zahl der Corona-Testzentren ausgebaut. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung sollen sich ab der kommenden Woche Reiserückkehrer auch in Heide kostenlos auf das Virus testen lassen können. Weitere Corona-Teststationen gibt es schon in Kiel, Lübeck, Neumünster, am A7-Grenzübergang Ellund und auf Fehmarn. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 08:00

Weitere Riffe auf geplanter Tunnelstrecke vor Fehmarn

Ein Untersuchungsbericht des Umweltministeriums, der NDR Schleswig-Holstein vorliegt, zeigt drei bisher unbekannten Riffe, die im Baustellenbereich des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels liegen. Die Felder liegen nördlich bis nordöstlich des Fährhafens - dort, wo irgendwann der Tunnel nach Dänemark gebaut werden soll. Vom Bauunternehmen Femern A/S hieß es, man wolle den Untersuchungsbericht des Umweltministeriums jetzt von den eigenen Experten auswerten lassen. Das Gesamtprojekt sehe man durch die neuen Ergebnisse aber nicht gefährdet. Unter anderem der NABU klagt gegen den Planfeststellungsbeschluss vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2020 19:30

Wetter: Sommerlich warm und trocken

Heute ist es sonnig. In den nördlichen Landesteilen gibt es hier und da ein paar lockere Wolken. Es ist sommerlich warm, die Höchstwerte liegen bei 22 Grad auf Sylt, 26 Grad in Husum und bis 32 Grad in Ahrensburg. Der Wind weht schwach aus Süd bis Südost, an der Nordsee am Nachmittag teils aus West bis Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 22 Grad in List auf Sylt und 30 Grad in Glinde. | NDR Schleswig-Holstein 06.08.2020 08:05

