Stand: 03.08.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unfall sorgt für Behinderungen auf der A1

Zwischen dem Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind nach Angaben der Polizei am Morgen mehrere Fahrzeuge ineinander gefahren. Unter anderem waren ein Lastwagen und ein Wohnmobil beteiligt. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Die Autofahrer können im Moment auf diesem Abschnitt nur eine Spur nutzen. Wann wieder freie Fahrt herrscht, kann die Polizei noch nicht sagen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 08:00

Waggons entgleist: Zugausfälle bis Mittwochmorgen

Die Behinderungen im Bahnverkehr im Norden werden noch mindestens bis Mittwochmorgen andauern. Das teilte ein Bahnsprecher gestern Abend mit. Die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg ist gesperrt, nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Zuges zwischen Pinneberg und Eidelstedt entgleist waren. Der Zug hatte Baumaterialien und Gleise geladen. Techniker vor Ort sollten die Waggons wieder auf die Schiene setzen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 06:00

Arbeiten und Sperrungen an der B200 in Flensburg

Heute beginnen die ersten Vorbereitungen für die Sanierung der B200 in Flensburg. Diese vielbefahrene Umgehungsstraße wird bis voraussichtlich Mitte September in Fahrtrichtung Dänemark voll gesperrt. Autofahrer werden auf die Gegenfahrbahn umgeleitet und müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wegen der dänischen Grenzkontrollen kam es in den vergangenen Wochen auch ohne Bauarbeiten bereits zu kilometerlangen Staus auf der B200 in Fahrtrichtung Norden. Darauf hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr nun reagiert: Die Anschlussstelle Wassersleben wird demnach während der Bauarbeiten überwiegend offen bleiben.

Insolvenzwelle wird wohl im Herbst kommen

In Schleswig-Holstein droht im Herbst eine Welle von Insolvenzen. Das ergab eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein bei allen Insolvenzgerichten im Land. Hauptgrund sind Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie. Zurzeit herrscht offenbar die Ruhe vor dem Sturm. Es gibt seit März sogar deutlich weniger Insolvenzanträge als in den vergangenen Jahren. Das liegt nach Angaben der Gerichte aber hauptsächlich an dem eigens für die Corona-Krise erlassenem Gesetz, das es kriselnden Unternehmen erlaubt, Insolvenzen nicht innerhalb der üblichen 3-Wochenfrist zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 06:00

Schule auf Inseln und Halligen beginnt

Für die Kinder und Jugendlichen auf den nordfriesischen Inseln und den Halligen geht heute wieder die Schule los. Hier sind die Sommerferien eine Woche kürzer als im Rest des Landes. An der Gemeinschaftsschule in Wyk auf Föhr hieß es, es sei im Vorfeld viel zu organisieren gewesen, um die Corona-Auflagen zu erfüllen. Außer auf dem Schulhof und in den Klassenräumen müssen die Schüler Masken tragen. Die vier Eingänge werden von Lehrern beaufsichtigt, um Ansammlungen zu vermeiden. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 06:00

In Kiel startet das erste Kreuzfahrtschiff

Heute legt im Kieler Seehafen das erste Kreuzfahrtschiff der Saison ab. Die "Mein Schiff 1" wird heute Abend Richtung Norwegen auslaufen - schon ab dem Mittag können die Passagiere an Bord. Wegen der Corona-Pandemie läuft vieles anders. Die Zahl der Passagiere wird auf die Hälfte begrenzt. Der Verband unabhängiger Reisebüros fordert, dass die Kreuzfahrtpassagiere vor der Reise auf eigene Kosten einen Corona-Test machen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 07:00

SG Flensburg-Handewitt startet mit dem Training

Der Vizemeister der vergangenen Handball-Saison - die SG Flensburg-Handewitt - startet heute Vormittag mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Sie beginnt in knapp zwei Monaten. Für Spieler, Trainer und Verantwortliche ist es das erste große Aufeinandertreffen seit 145 Tagen. Für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit haben die Flensburger ein eigenes Hygienekonzept ausgearbeitet. Außerdem haben Spieler, Trainer und das Funktionsteam im Vorfeld Corona-Tests absolviert. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 06:00

Zahl der Corona-Infektionen in SH steigt um vier Fälle

Laut der Landesmeldestelle, dem Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel, wurden seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 3.467 bestätigte Corona-Fälle (Datenstand 02.08.) gemeldet. Damit gibt es im Vergleich zum Vortag vier gemeldete Sars-CoV-2-Infektionen mehr. Bislang wurden 156 Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet. 20 Menschen werden in Krankenhäusern behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2020 08:00

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Heute gibt es eine Mischung aus Sonnenschein und teils kompakten Wolken. Im Verlauf des Tages sind einzelne Schauer möglich, meist bleibt es aber trocken. Es wird kühler bei nur noch maximal 19 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 21 Grad in Reinbek (Kreis Stormarn). Der Wind weht schwach bis mäßig aus West- bis Nordwest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2020 | 06:00 Uhr