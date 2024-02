Stand: 25.02.2024 10:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zu wenig Polizeipräsenz? Mehr uniformierte Ordnungsdienste in SH

Immer mehr Städte in Schleswig-Holstein setzen auf kommunale Ordnungsdienste(KOD). Zuletzt führten Stockelsdorf im Kreis Ostholstein und Glinde im Kreis Stormarn einen ein. Sie sollen für mehr Sicherheit sorgen. Gleichzeitig wünschen sich die Kommunen im Land nach Angaben des Gemeindetages, dass diese Aufgaben weiter von der Polizei übernommen werden. Auch die Polizeigewerkschaft SH findet es falsch, fehlende Polizeikräfte durch Ordnungskräfte zu ersetzen. Durch den KOD entstehen für die Kommunen oft Kosten in Höhe von mehreren 100.000 Euro pro Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 08:00 Uhr

Demonstrationen gegen Rechtsextremismus auch in SH

In mehreren Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein sind heute erneut Demonstrationen gegen Rechtsextremismus geplant, unter anderem in Lübeck und Kiel. In Lübeck rechnen die Veranstalter mit rund 4.000 Teilnehmenden, mehr als 75 Organisationen haben dazu aufgerufen. Um 14 Uhr findet in der Innenstadt die Auftaktkundgebung statt. Danach führt der Demonstrationszug durch das Zentrum der Hansestadt. Für etwa 16.45 Uhr ist dann eine Abschlusskundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 08:00 Uhr

Handball-Bundesliga: Heimspiele für Flensburg und Kiel

Die SG Flensburg-Handewitt spielt heute zuhause um 15 Uhr gegen die Füchse Berlin. Es ist die letzte Chance, noch einmal in den Kampf um die Deutsche Meisterschaft einzugreifen. Dafür benötigen die Flensburger unbedingt einen Sieg gegen den Spitzenreiter. Um 16.30 Uhr spielt dann der THW Kiel in der eigenen Halle gegen den ThSV Eisenach. Die Kieler belegen aktuell Platz 4 in der Handball-Bundesliga. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Vereinzelt Schauer möglich, sonst meist bewölkt

Heute bleibt es vorwiegend bewölkt, zeitweise kann es regnen. Am Nachmittag kann es aus Richtung Ostholstein und Lauenburg auch auflockern. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Lübeck. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an der See auch teils frischer Wind aus südlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.02.2024 10:00 Uhr

