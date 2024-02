Stand: 21.02.2024 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landtag berät über Kita-Reform in Schleswig-Holstein

Die Überprüfung der Kita-Reform steht im Mittelpunkt der Landtagssitzung heute. Nach Darstellung von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) gibt es eine Finanzierungslücke im Kita-System in Höhe von 80 bis 130 Millionen Euro. Sie schloss bei der Vorstellung eines Evaluierungsberichts in der vergangenen Woche steigende Kosten für alle Beteiligten nicht aus. 2023 wurden im Norden 1,5 Milliarden Euro für die Kindertagesbetreuung ausgegeben, davon laut Ministerium knapp 700 Millionen Euro vom Land, 550 Millionen Euro von den Kommunen und etwa 300 Millionen Euro von den Eltern. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 12:00 Uhr

Bau des Suedlink-Konverters in Brunsbüttel beginnt

Der Fernleitungsbetreiber Tennet will heute in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) mit dem Bau eines Konverters für die Stromtrasse Suedlink beginnen. Dieser Konverter soll den von Wind- und Wasserkraftparks produzierten Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, um ihn über lange Distanzen verlustarm transportieren zu können, teilte das Unternehmen im Vorfeld mit. Am Endpunkt im baden-württembergischen Leingarten soll der Strom wieder in Wechselstrom umgewandelt und ins Stromnetz eingespeist werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Halstenbeker kritisieren Bahn-Pläne

Die Deutsche Bahn will Hamburg als zentralen Knotenpunkt im Norden weiter stärken. Deshalb plant sie einen sogenannten ICE-Boxenstopp. Die Gleise dafür würden von Hamburg-Eidelstedt bis nach Halstenbek im Kreis Pinneberg führen. Anwohner dort sind nun besorgt, dass damit Lärm, Erschütterungen und helle Beleuchtung kommen könnten. Sie sagen, die Bahn habe nicht angemessen über ihre Pläne informiert. Am Mittwoch endet die Frist, um Einwände gegen das Vorhaben der Bahn einzureichen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Demonstrationen vor Lidl-Lagern in Wasbek und Siek

Laut Polizei haben am Dienstagabend etwa 70 Menschen vor dem Großlager des Lidl-Discounters in Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) demonstriert. Vor dem Logistikzentrum in Siek (Kreis Stormarn) zählten die Beamten etwa 30 Trecker. In der Nacht lösten sich die Aktionen auf. Zum Hintergrund der Protestaktion konnte die Polizei nichts sagen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt deutlich in der European League

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am zweiten Spieltag der European League-Hauptrunde den zweiten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Nicolej Krickau holte dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gegen das serbische Team Vojvodina Novi Sad einen letztlich ungefährdetes 36:26 (14:13). | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:00 Uhr

Biikefeuer brennen am Abend, zwei fallen aus

Am Mittwochabend lodern vielerorts in Nordfriesland wieder traditionelle Biikefeuer. Auf Sylt etwa werden neun Biiken entzündet, auf Amrum in jedem der fünf Inseldörfer eines. Auf Pellworm und Nordstrand sowie den Halligen gibt es ebenfalls Biiken. Und auf Föhr werden 13 Feuer entzündet. Auch auf dem Festland brennen Dutzende Biiken, beispielsweise in Husum, Hattstedt, St. Peter-Ording und Tönning. Wegen des aufgeweichten Bodens und weil das Holz nass ist, fallen allerdings zwei geplante Biikefeuer im Kreis Nordfriesland aus. Das betrifft laut Tourismusverein das Feuer in Westerhever-Poppenbüll und in Drelsdorf. Einen Überblick über alle Biikefeuer gibt es hier. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

Landessportverband zeichnet Erfolgs-Athleten aus

Am Dienstagabendhaben der Landessportverband und die Landesregierung die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2023 geehrt. Neben Läuferin Alina Ammann nahmen auch Colin Kleine-Bekel vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel sowie Para-Judoka Lennart Sass und Seglerin Emma Kohlhoff die Ehrung persönlich im Haus des Sports in Kiel entgegen. Um geehrt zu werden, mussten die Sportlerinnen und Sportler bei Welt- oder Europameisterschaften unter den ersten Acht gelandet sein, einen Deutschen Meistertitel errungen haben oder für die Nationalmannschaft nominiert worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

Runder Tisch zur Erstaufnahmestelle in Boostedt

Der Bürgermeister von Boostedt (Kreis Segeberg) Hartmut König (CDU) verhandelt derzeit mit dem Land über die Weiterführung der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete im Ort. Zuletzt hatte es unter den Bewohnern der Gemeinde immer wieder Kritik an der Aufnahmekapazität der ehemaligen Kaserne gegeben. Derzeit sind 1.100 Menschen dort untergebracht. Am Dienstagabend kamen Ehrenamtliche, Polizei und Vertreter der Erstaufnahmeeinrichtung zu einem Runden Tisch zusammen, um sich zu beraten. Die sieben Kommunen mit Landesunterkünften erarbeiteten einen Forderungskatalog an die Landesregierung. Sie verlangen bessere Verfahrensabläufe, eindeutige Zuständigkeiten und gesicherte Finanzierungen. Dem Land wird dieser Katalog in den kommenden Tagen übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

Wetter: Wolken und teilweise Regen

Im Südosten zieht der Regen am Morgen ab. Zwischen lockeren Wolken schaut auch mal die Sonne hervor. Von Westen her nimmt die Bewölkung später zu. Am Abend kommt von der Nordsee her Regen ins Land. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in St. Peter-Ording und bei 10 Grad in Bad Oldesloe. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 07:00 Uhr

