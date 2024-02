Stand: 18.02.2024 10:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Entscheidungen bei VR Classics

Das Reitturnier VR Classics in Neumünster ist in den letzten Tag gestartet. Damit stehen auch einige Entscheidungen an: zuerst heute Vormittag bei der Kür im Dressurreiten. Dabei hat der Lübecker Matthias Rath gute Aussichten. Am Nachmittag steht dann die letzte Etappe vom Riders Cup an. Es geht auch um den Titel "Rider of the Year" und 123.000 Euro Preisgeld. Im Moment führt Hans-Dieter Dreher aus Baden-Würtemberg, dahinter liegt auf Platz zwei Patrick Stühlmeyer aus Niedersachsen mit seinem Hengst Drako. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2024 08:00 Uhr

Kamin sorgt für Feuerwehreinsatz

In Kellinghusen im Kreis Steinburg hat die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen aus einem Haus in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde ein Kamin offenbar falsch bedient, deshalb füllte sich das Gebäude im Krimweg mit viel Rauch. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2024 09:00 Uhr

B502 nach Erdrutsch gesperrt

Im Kreis Plön bleibt die B502 bei Schönkirchen vermutlich noch bis Montag gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist es in der Nähe zu einem Erdrutsch gekommen, die Ursache ist noch unklar. Autos und Lkw werden umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bedeckt bei 7 bis 10 Grad

Heute Vormittag bleibt es bedeckt, dazu breitet sich von der Westküste Richtung Osten Regen aus. Die Temperaturen liegen bei maximal 7 Grad auf Fehmarn und 10 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Im Laufe des Tages wird es windiger, vor allem an den Küsten auch stark böig. | NDR Schleswig-Holstein 18.02.2024 08:00 Uhr

