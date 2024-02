Stand: 14.02.2024 09:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Verkehrsunfall auf B202

Auf der B202 bei Bellin (Kreis Plön) hat es gestern einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Am Nachmittag geriet dort laut Polizei ein Transporter in den Gegenverkehr und streifte ein entgegenkommendes Auto. Der 24-jährige Fahrer des Autos verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem Lkw zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die B202 war für rund sechs Stunden vollständig gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 09:00 Uhr

Weltkriegs-Bombe in Kiel gefunden und beseitigt

In Kiel ist eine sogenannte Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Polizeiangaben lag der Blindgänger in einem Waldgebiet am Hornheimer Weg, in der Nähe eines Kindergartens. Der Kampfmittelräumdienst hat den Fund beseitigt. Laut Polizei wog die Bombe etwa einen Kilogramm. Den Angaben nach hätte sie nicht mehr explodieren können. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt: Sieg in European League und Neuverpflichtung

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Sieg in die Hauptrunde der European League gestartet. Gegen Bjerringbro Silkeborg aus Dänemark gewann die SG ihr Heimspiel mit 38:28. Vor dem Spiel hatte die SG mitgeteilt, den österreichischen Nationalspieler Boris Zivkovic unter Vertrag zu nehmen. Der 31 Jahre alte Rückraum-Linkshänder kommt vom polnischen Erstligisten KS Azoty-Pulawy und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 08:00 Uhr

Zwei Jahre Nordlink: Betreiber Tennet zieht Bilanz

Seit mehr als zwei Jahren verbindet die Stromtrasse NordLink Schleswig-Holstein mit Norwegen. Nach Angaben des Netzbetreibers Tennet wurden so im letzten Jahr über insgesamt 7,6 Tera-Wattstunden transportiert - davon stammten knapp 80 Prozent aus Norwegen. Dieser Strom reicht aus, um mehr als zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang versorgen zu können. Um das Klimaziel bis 2030 zu erreichen, muss Schleswig-Holstein beim Netzausbau Tempo machen. Doch gegen viele Leitungen gibt es Widerstand, manchmal auch aus Umweltgründen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 07:00 Uhr

Sorgen um die Rente: #NDRfragt Ergebnisse sind da

Mehr als zwei Drittel der Schleswig-Holsteiner machen sich Sorgen darum, dass sie im Alter nicht mit ihrem Geld auskommen werden. Das ist ein Ergebnis der #NDRfragt Umfrage zum Thema Rente. Ein weiteres Ergebnis: Die aktuellen Rentner bewerten ihre Situation besser, als die Menschen, die noch arbeiten. Die Ergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ, aber aussagekräftig. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 07:00 Uhr

Drei Tage Busstreik in SH

Seit heute Morgen streiken wieder kommunale und private Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Bis Schichtbeginn am Sonnabend sollen keine Busse der KVG in Kiel, AktivBus in Flensburg sowie die Busse der Stadtwerke in Neumünster und Lübeck fahren. Nur in Flensburg gibt es einen Sonderfahrplan. In Lübeck werden zudem die Fähren bestreikt. Darüber hinaus wollen sich laut der Gewerkschaft ver.di am Donnerstag und Freitag auch private Busunternehmen wie Autokraft am Streik beteiligen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 06:00 Uhr

Lübeck: Sexueller Missbrauch beim Schlafwandeln?

Das Landgericht Lübeck will heute das Urteil im Prozess gegen einen Ex-Staatsanwalt wegen schweren sexuellen Missbrauchs seines Sohnes verkünden. Im Prozess selbst schwieg der Jurist. Während der Ermittlungen soll er ausgesagt haben, er könne sich an die Tat Ende März 2019 nicht erinnern und habe sie schlafwandelnd begangen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern einen Freispruch, die Nebenklage nach Angaben eines Gerichtssprechers eine Verurteilung wegen schweren sexuellen Missbrauchs. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt mit milden Temperaturen

Heute ist es überwiegend stark bewölkt und verbreitet ist mit Regen zu rechnen. Richtung Norden sind über Mittag und am Nachmittag auch trockene Phasen möglich. Dazu milde Temperaturen mit 7 Grad an der Hohwachter Bucht (Kreis Plön) bis 10 Grad in Pinneberg. Es weht ein mäßiger und böiger, an der Nordsee frischer Südwest- bis Südwind - dort insbesondere mit starken Böen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2024 06:00 Uhr

